Apple beginnt mit Betatests für iOS 17.2

Kurz nach der Veröffentlichung von iOS 17.1 hat Apple mit den Betatests für iOS 17.2 begonnen. Während schon iOS 17.1 einige der Funktionen von iOS 17 brachte, die Apple bereits im Juni zeigte, aber für später versprach, fehlen noch einige, die wir nun in iOS 17.2 erwarten dürfen.

Drücken Sie einfach lange auf die Nachricht und wählen 'Sticker hinzufügen' iOS 17.2: So installieren Sie die öffentliche Beta Wenn Sie zu den ersten gehören wollen, die iOS 17.2 testen, können Sie sich für den öffentlichen Betatest anmelden. Der Prozess für die Installation einer Beta hat sich seit iOS 16.4 geändert.

Weiterlesen:

macwelt »

Apple TV+ wird erneut teurer – Apple Arcade auch betroffenVor genau einem Jahr hat Apple die Preise für das Apple TV+ und Apple Music erhöht, nun folgt die nächste Preissteigung. Weiterlesen ⮕

Webex kommt auf Apple TV 4K und Apple Watch – besser als Facetime?Ciscos Webex App wird oft im Business-Umfeld als Videokonferenz-Lösung umgesetzt, im Gegensatz zu Apples eigener Lösung Facetime. Erstaulich, dass nun eine App für die Apple Watch kommt. Weiterlesen ⮕

Aus sperrig mach kurz: Der Aargauische Lehrerinnen- und Lehrerverband heisst neu Bildung AargauAn seiner Delegiertenversammlung gibt sich der kantonale Verband der Lehrpersonen einen neuen Namen. Im Zentrum standen aber weiter die drängenden Probleme im Bildungswesen – und mögliche Lösungen. Weiterlesen ⮕

Kurz nach Tour-Start: Madonna ist schon wieder angeschlagen!Sie hat ein straffes Tourprogramm die nächsten Wochen vor sich. Doch schon jetzt scheint Madonna mit ihrer Gesundheit (mal wieder) zu schwächeln. Weiterlesen ⮕

- Bund räumt Fehler bei Berechnung der Parteistärken einArchiv: Der Wahlsonntag – kurz und kompakt Weiterlesen ⮕

Bärn-Ticker: YB vor Champions-League-Knüller gegen Manchester City | Mann nach Überfall auf Schmuckgeschäft in Thun festgenommenKurz und bündig: Was in und um Bern auch noch passiert – in unserem Ticker. Weiterlesen ⮕