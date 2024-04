Anzeigenhauptmeister veröffentlicht Song auf Instagram

Unterhaltung Nachrichten

Aditotoro, Finch Asozial und viele weitere haben es bereits getan – nun auch der Anzeigenhauptmeister. Am Mittwochnachmittag hat er auf Instagram einen Song mit dem Titel «Anzeige ist raus» veröffentlicht. Der Songtext handelt von seiner Jagd auf Gesetzübertreter. Wie er gegenüber 20 Minuten sagt, sei das Lied in Zusammenarbeit mit einer Agentur in Hannover entstanden. Die Musik wie auch der Gesang sei mithilfe von künstlicher Intelligenz entstanden. «Die Idee für den Song hatte die Agentur. Das Ergebnis gefällt mir, ich hoffe, dass das bei meinen Followern ähnlich ist.» Im Liedtext seien versteckte Botschaften enthalten, um die Userinnen und User weiter rätseln zu lassen. Spannend: Bei seinem Post auf Instagram wird unten rechts Bild die Abkürzung «NMSMSR» eingeblendet. Stefan Raab trug in seinem Comeback-Video eine Mütze mit der Abkürzung «NWSDWH». Wofür die Buchstaben stehen, ist unklar. In den Kommentaren wird vermutet, dass es «Niclas Matthei singt mit Stefan Raab» bedeute

Anzeigenhauptmeister, Song, Instagram, Künstliche Intelligenz, Versteckte Botschaften, Stefan Raab