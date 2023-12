Antisemitismus und Rassismus nehmen zu

«Zionismus=Terror»: Die antisemitische Parole sprühten Unbekannte letzte Woche an die Mauer des jüdischen Friedhofs in Basel. Auf einer Zürcher Hauswand stand kürzlich gar die Schmiererei «Tot den Juden». In Chur beschimpfte ein Passant einen Jugendlichen, der mit seinem Vater auf Arabisch telefonierte, mit dem Ausruf: «Ihr Araber seid doch alle Terroristen.» Und der Lausanner SP-Gemeinderat Mountazar Jaffar erhielt nach einem Interview zu Palästina rassistische Nachrichten.

In einer davon – Jaffar machte sie auf X publik – war von «faschistischen, untermenschlichen, palästinensischen Parasiten» die Rede. Als er den Vorfall anzeigen wollte, sei er von der Polizei abgewimmelt worden, berichtete der Politiker mit irakischer Migrationsgeschichte später den Medien. Dass der Hass auf Minderheiten sich auch hierzulande Bahn bricht, wenn im Nahen Osten der Konflikt eskaliert, ist nicht neu. Aktuell, das zeigt schon ein Blick in die Statistik, ist das Ausmass der Gewalt allerdings deutlich grösser als in früheren Phase





