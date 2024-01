Antisemitismus und Homophobie im Klassenzimmer: Muslimische Schüler teilen offen problematische Ansichten, deutsche Schüler übernehmen sie immer häufiger. Die Folgen der Zuwanderung werden deutlich. Vor allem der Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 hat noch einmal nach oben gespült, wovor kritische Lehrkräfte hinter vorgehaltener Hand seit Jahren warnen. Dabei ist die antisemitische Einstellung vieler muslimischer Schüler nur ein Problem von vielen.

«Hier ein antisemitischer Spruch, dort offen gezeigte Abneigung gegenüber Homosexuellen: Es ist so, dass ein Teil der Schüler an Deutschlands Schulen nicht auf dem Wertefundament des Grundgesetzes steht», sagt Lehrerverbandschef Stefan Düll in der Donnerstagausgabe der. Zu lange sei man mit politisch korrekten Scheuklappen unterwegs gewesen, so Düll. Dort, wo Muslime mehr als die Hälfte der Schüler ausmachen, sei die Lage besonders besorgniserregend. Aber auch deutsche Schüler scheinen die problematischen Ansichten ihrer muslimischen Mitschüler immer häufiger zu übernehmen





