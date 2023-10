Antisemitismus in Zürich: Linke Politiker und Organisationen kritisieren

Auch in Zürich riskiert man, für einen Davidstern am Hals angepöbelt zu werden. Das kapiere die Linke nicht, kritisieren Jüdinnen und Juden.

Noch nie hatte Jérôme Endrass so Mühe, seinen Wahlzettel auszufüllen, wie diesen Herbst: «Ich wollte diesmal sicherstellen, niemanden mit einem Anti-Israel-Bias zu wählen.» Grund ist der Terrorangriff der Hamas auf Israel – und die darauffolgenden Reaktionen linker Politiker, Parteien und Organisationen.

