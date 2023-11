Antisemitismus in Zürich: Drohungen gegen Juden nehmen zu

Die Pendler warten im Zürcher Hauptbahnhof auf die S7 Richtung Rapperswil. Die meisten Leute blicken auf ihre Handys, ein Mann telefoniert. Er spricht mit jemandem über «die Juden». Die seien schuld am Krieg. Er bezeichnet sie als «Pack» und sagt Sätze, die nicht zitierbar sind. Antisemitismus mitten in Zürich, zur Feierabendzeit, am 1. November 2023. Mein Erlebnis ist kein Einzelfall. In Küsnacht ZH entdeckte eine Redaktionskollegin diese Woche Hakenkreuz-Graffiti und üble Parolen

. Vor allem aber: Drohungen gegen Juden häufen sich. Die Meldestelle für Antisemitismus hat seit dem 7. Oktober, als die Hamas ihr Massaker gegen Israeli begann, 50 Vorfälle erfasst, darunter vier Tätlichkeiten. Die Dunkelziffer dürfte sehr hoch sein. Der Nachrichtendienst des Bundes bezeichnet das Sicherheitsrisiko für jüdische Einrichtungen als erhöht. Unsere Redaktion hat mit Jüdinnen und Juden gesprochen. Viele fühlen sich nicht mehr sicher. Es ist unfassbar: Schweizer Staatsangehörige müssen Übergriffe in der eigenen Heimat fürchten, einfach darum, weil sie jüdischen Glaubens sind. Man kann es nicht länger leugnen, Antisemitismus ist auch in unserer Gesellschaft verbreitet.Es gibt Stimmen, die relativieren das. Es seien bloss wenige Fäll

20MIN: «Achtung Juden»: Erneut antisemitische Graffitis in Zürich: «Das macht uns Angst»In der Nacht auf Freitag kam es im Kreis 7 in Zürich zu antisemitischen Sprayereien an mehreren Hauswänden und Fassaden. Bei den Anwohnern sitzt der Schock tief.

BAUERNZEITUNG1: «Die Äpfel geben sich bei uns die Klinke in die Hand»Damit Äpfel das ganze Jahr frisch erhältlich sind, werden sie fachmännisch gelagert. Ein Besuch bei der Tobi Seeobst AG.

SRFNEWS: Die Grünen müssen über die Bücher, findet die CommunityGerhard Andrey will Bundesrat werden. Der Freiburger Nationalrat ist der erste Grüne, der sich im aktuellen Rennen als Kandidat für einen Sitz in der Landesregierung bewirbt. Andrey will im Dezember einen der beiden FDP-Bundesratssitze angreifen.

NAU_LIVE: Flughafen Zürich: Wie laut wird die 3700-Meter-Pistensanierung?Die längste Piste des Flughafens Zürich wird saniert: Um den Betrieb nicht zu stören, wird Nachtarbeit geleistet – müssen sich Anwohnende um Lärm sorgen?

TAGESANZEIGER: Kundgebungen in Zürich: Ein gelber Schutzschirm für die jüdische BevölkerungTausende standen in Zürich im Zeichen des Nahostkonflikts zusammen. Jüdische Mitmenschen zu schützen, sei eine Bürgerpflicht, sagte SVP-Nationalrat Alfred Heer.

