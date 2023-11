Antisemitismus in der Schweiz: Historikerin Stefanie Mahrer warnt vor judenfeindlichen Ressentiments

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieEinst schwärmten Linke in Europa von Israel. Heute würden unter dem Deckmantel des Antizionismus judenfeindliche Ressentiments verbreitet, sagt die Historikerin Stefanie Mahrer.«Israel ist keine Kolonialmacht. Dieses Narrativ ist falsch.» Professorin Stefanie Mahrer von der Universität Bern scheut sich nicht vor klaren Worten.

Ein Rabbiner wird bespuckt, in Zürich wird «Tod den Juden» an die Wand gesprayt. Was passiert gerade in der Schweiz, Frau Mahrer? Es gibt eine Welle von Antisemitismus, wie wir sie in der Gegenwart noch nie erlebt haben. Man hört von vielen Jüdinnen und Juden, dass sie sich bedroht fühlen oder gar tätlich angegriffen werden. Der Krieg hat einen Antisemitismus an die Oberfläche geschwemmt, der latent im Untergrund geschlummert hat.Als Professorin für neuere und neueste Geschichte in Bern und Basel forscht Stefanie Mahrer zur jüdischen Geschichte im deutschsprachigen Raum und im Nahen Oste





🏆86. BernerZeitung » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

TAGESANZEİGER: Elon Musk verwandelt Twitter in einen Ort des RessentimentsElon Musk hat die Plattform X, vormals Twitter, in einen Ort des Ressentiments verwandelt. Täglich aktiv sind deutlich weniger Nutzer als vor der Übernahme, es ist ein Minus von mehr als zehn Prozent auf 76 Millionen. Die Plattform ist brutaler geworden, sie entspricht Musks rechtslibertärem Weltbild.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

SRFNEWS: Antisemitismus in der Schweiz - Historikerin: «Früher nahm man Israel positiv wahr»Der Schock in der jüdischen Gemeinde weltweit sitzt tief nach dem Angriff der Hamas von letzter Woche. Gleichzeitig nehmen antisemitische Vorfälle zu. Etwa in Frankreich, Grossbritannien oder Deutschland. Wie ist es in der Schweiz?

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

20MİN: Schweiz–EU: «Von SVP bis Gewerkschaften formiert sich Widerstand»Stefanie Walter, Professorin für internationale Beziehungen an der Universität Zürich, ist nicht optimistisch im Hinblick auf ein Abkommen mit der EU.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

SUEDOSTSCHWEİZ: 2024 erscheint ein Buch über Zeugdruckerei Streiff in GlarusDie Firma wurde 1803 gegründet und bestand bis in die 1920er-Jahre. Anhand vieler noch vorhandener Akten erhellt die Historikerin Helen Oplatka «130 Jahre Glarner Exportgeschichte».

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen »

SRF 3: – Vom Umgang mit einem verpönten Gefühl - InputInput-Hörerin Stefanie vermisst eine ganz bestimmte Emotion: «Ich werde nie wütend. Bevor ich mich richtig ärgern könnte, fliessen bei mir die Tränen.» Aber: «Den Umgang mit Wut kann man üben», sagt Psychologin und Wut-Coach Maja Herold.

Herkunft: SRF 3 | Weiterlesen »

SRF 3: Neue Musik und Interviews bei SRF 3Videoclip, Tutorial und Songtext für die Kinder gibt's auf srfkids.ch. Remo Forrer erzählt von seinem ersten Mal auf Schweizerdeutsch zu singen und warum das Projekt SayHi wichtig für ihn ist. Stefanie Heinzmann und SRF 3 Best Talent Ladina kommen ebenfalls zu Wort. Außerdem gibt es neue Musik von Céline Hales und ein Interview mit dem Panda Lux-Sänger San Silvan zu seiner ersten Solo-EP.

Herkunft: SRF 3 | Weiterlesen »