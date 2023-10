Antimykotisches Potenzial von Cannabis

Als Mykosen bezeichnet man Infektionen durch mikroskopisch kleine Pilze. Häufig sind Mykosen lokal beschränkt, zum Beispiel in Form von Fußpilz. Jedoch können besonders bei einem geschwächten Immunsystem, Mykosen auch zu einer generalisierten Erkrankung werden und einen lebensgefährlichen Verlauf annehmen.

Derartig gravierende Nachteile fallen bei CBD weg, weshalb die Möglichkeit Candida-Infektionen mit CBD zu behandeln, in den Fokus der Forschungen rückte. Zu diesem Zweck wurden auf Agarplatten identische Kulturen von Candida albicans gezüchtet, welche im Anschluss für 24 Stunden unterschiedlichen Konzentrationen von CBD ausgesetzt wurden. Bereits ab einer CBD-Konzentration von 25 µg/ml im Agar, zeigte sich ein drastischer Rückgang der Pilzkolonien.

Die Forscher gehen davon aus, dass diese Wirkung nicht auf ein einzelnes Terpen zurückzuführen ist, sondern dass sich die antimykotische Wirkung eines Terpengemisches, aus dem Zusammenwirken der einzelnen Terpene ergibt. Festgestellt wurde außerdem, dass es bei Nutzhanfsorten geringfügige Schwankungen in deren Wirksamkeit, abhängig vom Aussaatdatum gibt. headtopics.com

