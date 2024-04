Anstieg der Hunde in Basel-Stadt seit der Coronapandemie

Seit der Coronapandemie leben rund 1000 Hunde mehr in Basel-Stadt. Dieser Anstieg wirkt sich auch auf das Tierheim an der Birs aus: Besonders die Ferienplätze sind stets sehr gut ausgebucht.Vor ziemlich genau vier Jahren wurde der erste Coronalockdown ausgerufen. Die Isolierung, das Zuhausebleiben, die Einsamkeit: Sie alle führten dazu, dass viele Schweizerinnen und Schweizer sich ein Haustier zulegten. So auch in Basel-Stadt.

Dieser Trend ist in den Zahlen des Hundebestands im Kanton ersichtlich – denn anders als etwa Katzen oder Meerschweinchen müssen die Hunde offiziell registriert werden. Die Statistik zeigt: Waren es 2019 und damit vor der Coronapandemie noch 5072 Vierbeiner, sind es 2023 schon 5945. Besonders viele Hunde leben dabei in Riehen. Gemeinsam mit Bettingen machen die Landgemeinden knapp einen Sechstel des Hundebestands aus. Die Stadtquartiere mit den meisten Vierbeinern sind denn St. Johann, Bachletten und Bruderhol

