Anspannung vor dem Spiel und Elon Musks Einfluss auf den Krieg

Schlimmer kann es ja eigentlich nicht mehr kommen, das haben sie in Basel in den letzten Wochen schon öfter mal gedacht. Es ist dann aber doch immer schlimmer gekommen. Und deshalb macht sich jetzt, eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, in der Fussballbar «Didi Offensiv» allmählich Anspannung breit.Mario Frick gibt sich kämpferisch nach dem blamablen Cup-Aus im Jura und ist zuversichtlich fürs Heimspiel gegen GC vom Sonntag (14.15 Uhr).

Der FCL-Trainer fordert von seinen Spielern eine deutliche Reaktion.Elon Musk wird seine Satelliten einigen Organisationen in Gaza bereitstellen und beeinflusst so den Krieg – wie viel Macht haben Superreiche? Copyright © Luzerner Zeitung. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Luzerner Zeitung ist nicht gestattet

:

BZBASEL: Elon Musk wird seine Satelliten einigen Organisationen in Gaza bereitstellen und beeinflusst so den KriegDas Satellitennetzwerk Starlink bringt das Internet in die entlegensten Winkel der Erde – und macht Elon Musk zum Player auf der geopolitischen Bühne.

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen »

LUZERNERZEITUNG: Elon Musk wird seine Satelliten einigen Organisationen in Gaza bereitstellen und beeinflusst so den KriegDas Satellitennetzwerk Starlink bringt das Internet in die entlegensten Winkel der Erde – und macht Elon Musk zum Player auf der geopolitischen Bühne.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen »

NAU_LIVE: Israel-Krieg: Hisbollah-Chef kündigt Ansprache zu Krieg anIm Israel-Krieg greift Israel am Boden verstärkt an, Gaza-Stadt soll umstellt sein. Derweil konnten Hunderte Ausländer den Gazastreifen verlassen.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »

SUEDOSTSCHWEIZ: Das erste Drittel läuft - bislang ist das Spiel ausgegelichenNach dem gestrigen Sieg gegen Servette Genf, geht es heute für den HCD in Lausanne weiter. Gelingt es den Davosern weitere 3 Punkte nach Graubünden zu entführen? Wir berichten live ab 19.40 Uhr.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen »

SUEDOSTSCHWEIZ: Nach dem ersten Dritel ist das Spiel weiterhin ausgegelichenNach dem gestrigen Sieg gegen Servette Genf, geht es heute für den HCD in Lausanne weiter. Gelingt es den Davosern weitere 3 Punkte nach Graubünden zu entführen? Wir berichten live ab 19.40 Uhr.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen »

BLUENEWS_DE: «Kann mir gut vorstellen, dass Kobel im nächsten Nati-Spiel im Tor steht»Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport , sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen »