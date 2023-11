Anspannung vor dem Anpfiff in Basel

Schlimmer kann es ja eigentlich nicht mehr kommen, das haben sie in Basel in den letzten Wochen schon öfter mal gedacht. Es ist dann aber doch immer schlimmer gekommen. Und deshalb macht sich jetzt, eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, in der Fussballbar «Didi Offensiv» allmählich Anspannung breit.

Stoppt die Antisemiten! Es darf nicht sein, dass sich Juden in der Schweiz nicht sicher fühlen können Seit dem Angriff der Hamas auf Israel grassiert in ganz Europa und auch in der friedfertigen Schweiz der Antisemitismus. Es ist höchste Zeit, Flagge zu zeigen, schreibt der Chefredaktor der «Schweiz am Wochenende».Elon Musk wird seine Satelliten einigen Organisationen in Gaza bereitstellen und beeinflusst so den Krieg – wie viel Macht haben Superreiche?Copyright © St.Galler Tagblatt. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von St.Galler Tagblatt ist nicht gestattet

:

BZBASEL: Schlimmer kann es ja eigentlich nicht mehr kommenSchlimmer kann es ja eigentlich nicht mehr kommen, das haben sie in Basel in den letzten Wochen schon öfter mal gedacht. Es ist dann aber doch immer schlimmer gekommen. Und deshalb macht sich jetzt, eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, in der Fussballbar «Didi Offensiv» allmählich Anspannung breit. Nordseite der Dreirosenbrücke soll verglast werden – beerdigtes 10-Millionen-Projekt wird wiederbelebt Die Dreirosenanlage muss während der Bauarbeiten zum Rheintunnel gesperrt werden. Deshalb sucht der Kanton Ersatzflächen auf der anderen Seite der Dreirosenbrücke. Das geht aber nur, wenn die Brücke auch flussabwärts lärmsaniert wird.

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen »

LUZERNERZEITUNG: Anspannung vor dem Spiel und Elon Musks Einfluss auf den KriegEine halbe Stunde vor dem Anpfiff macht sich in der Fussballbar «Didi Offensiv» Anspannung breit. Mario Frick fordert eine deutliche Reaktion von seinen Spielern nach dem blamablen Cup-Aus. Elon Musk wird seine Satelliten einigen Organisationen in Gaza bereitstellen und beeinflusst so den Krieg.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen »

20MIN: Basel: Zahlreiche Verkaufsverbote für KinderkosmetikDas Kantonale Laboratorium Basel-Stadt hat eine Untersuchung zu Schadstoffen in Kinderkosmetika gemacht. Knapp die Hälfte der Proben erhielt ein Verkaufsverbot.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

NAU_LIVE: FC Basel: Innenverteidiger Barisic fällt wochenlang ausDie Verletztenliste des FC Basel ist wieder um einen Namen länger: Innenverteidiger Adrian Leon Barisic (22) fällt wochenlang aus.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »

NAU_LIVE: Küchenbrand in Basel: Bewohner verliess kurz die WohnungIn der Nacht auf Freitag geriet eine Küche in einer Mehrfamilienhauswohnung in Basel in Brand. Die Feuerwehr evakuierte die Bewohnenden der Nachbarswohnung.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »

POLIZEICH: Stadt Basel BS: Feuer in Küche ausgebrochenAm Freitag, 3. November 2023, circa 03.45 Uhr, hat die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt zu einem Brand in der Grenzacherstrasse ausrücken müssen.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen »