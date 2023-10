Angst vor einer neuen Protestwelle: Das iranische Regime unterbindet Proteste nach dem Tod der 16-jährigen Armita Garawand

Weil sie kein Kopftuch trug, wurde Armita Garawand von der Religionspolizei angegriffen. Die Behörden behaupten, sie sei zusammengesackt, weil sie kein Frühstück gegessen hatte.Sogar nach ihrem Tod macht ein 16-jähriges Mädchen ohne Kopftuch dem Regime im Iran noch Angst. Bei der Beisetzung von Armita Garawand am Sonntag in Teheran überstieg die Zahl der Polizisten die der Trauergäste, wie Menschenrechtler berichteten.

Garawand war Anfang Oktober von Beamten der Religionspolizei schwer misshandelt worden, weil sie kein Kopftuch trug. Sie starb am vergangenen Samstag, nachdem sie wochenlang im Koma lag.

