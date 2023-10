Angriff der Grünen: Trotz Wahlniederlage wollen sie einen Sitz im Bundesrat

Angriff ist die beste Verteidigung: Trotz Wahlniederlage kandidieren die Grünen für den Bundesrat. Sie wollen der FDP einen der beiden Sitze abjagen. «Die Partei muss jetzt Verantwortung übernehmen und Platz machen», sagte Grünen-Fraktionschefin Aline Trede am Samstag vor den Medien. Die FDP sei ganz klar jene Partei, die im Bundesrat übervertreten sei.

Allerdings zeigt sich FDP-Vizepräsident Andrea Caroni unbeeindruckt. «Der Angriff der Grünen überrascht mich. Sie erfüllen weder die eigene 10-Prozent-Vorgabe noch die Vorgaben der Bundesversammlung», sagt er. Die Grünen gehörten nicht zu den vier grössten Parteien, die Anrecht auf einen Sitz im Bundesrat hätten.

Denn bei der Gesamterneuerungswahl im Dezember werden die Mitglieder des Bundesrats in Reihenfolge ihrer Amtsdauer gewählt. SP-Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider ist als letzte Bisherige dran. Und ganz am Schluss folgt die Neubesetzung des Berset-Sitzes. headtopics.com

Würde der Angriff klappen, wäre in einem frühen Stadium der Bundesratswahlen jemand von den Grünen anstelle von Cassis oder Karin Keller-Sutter gewählt. Die FDP könnte mit der unterlegenen Person aber beim frei werdenden SP-Mandat von Berset nochmals antreten. «Die SP liefe dabei Gefahr, selbst einen Sitz zu verlieren», sagt Caroni. Bei diesem Szenario hätten SP und Grüne am Ende je einen Sitz.

Die SP macht also Mitte, FDP und SVP dafür verantwortlich, dass die Zauberformel unangetastet bleibt. Im bürgerlichen Lager wurde immer wieder betont, keine Bisherigen abwählen zu wollen. Bei der Mitte kommt hinzu, dass sie aufgrund ihres Wahlerfolgs selbst einen zweiten Bundesratssitz anvisieren könnte – nicht in diesem Jahr, sondern bei einer künftigen FDP-Vakanz. Eine grüne Bundesrätin käme dem in die Quere. headtopics.com

