Angriff auf Schweiz-Israeli Interview

Während eines Interviews mit Schweiz-Israelis wird das Handy eines Nau.ch-Journalisten mit Anrufen bombardiert. Ein gezielter Angriff? Gut möglich, so ein Experte.-Interview mit zwei Schweizern, die in Israel leben. Und plötzlich wird sein Handy mit Anrufen bombardiert. Der Journalist muss das Interview unterbrechen.Nau.ch fragt beim Experten nach. Und da wird klar: Es ist nicht auszuschliessen, dass es sich um eine Attacke einer Pro-Hamas-Gruppe handelte...

-Interview mit dem in Israel lebenden Präsidenten der Swiss Israel Community, Ralph Steigrad. Auch Erich Bloch ist zugeschaltet, ehemaliger ZürcherBeide sind Mitglied einer Sicherheitsgruppe, die verantwortlich für die Evakuierung von Schweizern aus Israel ist. Dabei arbeiten sie eng mit der Schweizer Botschaft in Tel Aviv zusammen. Dieser lehnt den Anruf ab – und erhält sofort den nächsten Anruf. Beide Male kommt der Anruf von einer unbekannten Nummer. «Das war sehr ärgerlich, meine Gesprächspartner hatten sich extra Zeit genommen», so der Nau.ch-Journalis





🏆21. nau_live » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

BLUENEWS_DE: Massiver Angriff auf Cherson +++ Insider: Kiew hinter Angriff auf Überläufer ZarjowAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: Hamas-Angriff: Palästinenser hetzen gegen Israel – und kassieren Geld von der SchweizDer Bund finanziert palästinensische Organisationen, die den Nahostkonflikt teils aktiv befeuern oder sogar den Terror der Hamas feiern. Nun kommen die Zahlungen unter Druck – selbst die Millionen für die UNRWA.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

SUEDOSTSCHWEİZ: Schweiz erwägt Verbot der Hamas nach Angriff auf IsraelDie Sicherheitspolitische Kommission des Ständerats (SIK-S) hat eine Motion eingereicht, um die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas zu verbieten. Der Druck für ein Verbot und die Einstufung als Terrororganisation steigt in der Schweizer Politik. Der Entscheid fiel einstimmig mit 8 zu 0 Stimmen. Der Bundesrat soll das Verbot umsetzen, ähnlich wie bei Al-Kaida. Eine Taskforce arbeitet an einem Verbot und eine Arbeitsgruppe überprüft Zuwendungen aus der Schweiz an palästinensische Organisationen.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen »

PRESSEPORTAL_CH: Autoankauf in der Schweiz direkt in deiner Nähe - Das 1x1 des Auto Ankaufs SchweizIn der Schweiz gibt es eine effiziente und bequeme Lösung um den besten Auto-Deal zu erzielen - den Auto Ankauf bei Autoankauf in der Nähe. Egal, ob du in Bern, Luzern oder...

Herkunft: presseportal_ch | Weiterlesen »

CASHCH: UBS legt Verwaltungsräte von UBS Schweiz und CS Schweiz zusammenDie Grossbank UBS legt die Verwaltungsräte der beiden Schweizer Gesellschaften von UBS und Credit Suisse zusammen.

Herkunft: cashch | Weiterlesen »

FUW_NEWS: Nach Übernahme: Verwaltungsräte von UBS Schweiz und CS Schweiz werden zusammengelegtDer Schritt soll eine eng abgestimmte Aufsicht im Hinblick auf die Integration der beiden Schweizer Banken ermöglichen, Präsident des Gremiums ist Roger von Mentlen.

Herkunft: FuW_News | Weiterlesen »