Angriff abgeblasen, linke Hackordnung wiederhergestellt: Grüne und SP schliessen im Bundesratswahlkampf die Reihen

Und irgendwie passt diese Episode zu einer verkorksten Wahl mit verpeilten Hochrechnungen, langsamen Auszählstuben und einem sich verrechnenden Bundesamt für Statistik: Am Freitagabend hatte sich eine ansehnliche Journalistenschar vor dem Kommissionszimmer 4 im Bundeshaus versammelt. Hinter verschlossener Tür verhandelte die grüne Fraktion den Entscheid, ob und wie sie zu den Bundesratswahlen antreten will.

Dominic Stricker scheitert im Viertelfinal der Swiss Indoors Basel am Franzosen Ugo Humbert. Gerade weil er nicht den Glamour eines Roger Federer versprüht, ist der Berner ein Glücksfall für das Turnier.

Die Frau aus Niederurnen, die aus dem Nichts an die Spitze stürmtAm Glarner Stadtlauf vom Samstag strebt Daniela Stünzi einen weiteren Sieg an. Ihre Sport-Karriere ist eine sehr erstaunliche Geschichte. Weiterlesen ⮕

Wahltag ist Zahltag: Grüne und SP schließen im Bundesratswahlkampf die ReihenHat sich die monatelange Kampagne gelohnt? Die Grünen vertagen ihre Entscheidung über eine Bundesratskandidatur, während die SP ihren zweiten Sitz im Bundesrat kaum in Gefahr sieht. Weiterlesen ⮕

Jo-Jo-Effekt bei den Nationalratswahlen im Kanton St.GallenDie grüne Welle brachte vor vier Jahren die Klimaparteien an die Macht, doch die Grünliberalen müssen ihren Sitz bereits wieder an die SVP abtreten. Weiterlesen ⮕

Hamas-Vertreter bestreitet zivile Opfer bei Angriff auf IsraelAhmad Abdelhadi, der Vertreter der Hamas in Libanon, behauptet, dass die Entscheidung für den Angriff auf Israel allein von der Hamas-Führung getroffen wurde und dass keine andere Partei davon wusste. Er leugnet auch, dass bei dem Angriff Zivilisten ums Leben gekommen sind. Islamwissenschaftler Guido Steinberg stellt die Frage, ob die Hamas die Zivilisten im Gazastreifen opfert. Weiterlesen ⮕

Familie Stankowski kehrt für die Ausbildung ihrer Kinder in die Schweiz zurückNach fünf Jahren auf den Philippinen sind Noel und Micha Stankowski mit ihren Eltern in die Schweiz zurückgekehrt. Die Familie zieht Bilanz über den ungewöhnlichen Schulanfang in Ittigen, Kanton Bern. Weiterlesen ⮕

Die Migros-Industrie und ihre Bedeutung für die inländischen BauernDie Migros-Industrie gehört zu den grössten Eigenmarkenproduzenten weltweit und hat ein Beschaffungsvolumen von 4 Milliarden Franken. Wir haben bei der Migros nachgefragt, wie wichtig ihr die inländischen Bauern beim Einkauf sind. Weiterlesen ⮕