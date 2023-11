Angestellte brauchen jetzt mehr Lohn, findet die Abla

Vor den Lohnverhandlungen in den kommenden Tagen hat sich der Zentralvorstand der Arbeitsgemeinschaft Berufsverbände Landwirtschaftlicher Angestellter (Abla) auf die diesjährigen Forderungen geeinigt. Sie sehen eine Erhöhung des Mindestlohns auf rund 3'520 Franken vor.Genauer gesagt schlägt die Abla vor, den Lohn für alle Lohnstufen um mindestens 2,5 Prozent anzuheben.

«Es darf nicht sein, dass die Löhne durch die steigenden Lebenshaltungskosten sinken», so die Abla. Durch die geforderten Anpassungen könne dem zumindest einigermassen Einhalt geboten werden.Herzlichen Dank für Ihr Feedback! Damit helfen Sie uns, unsere Dienstleistungen zu verbessern.

Die Fenaco lud ein zur Eröffnung des neuen Agrarzentrums in Lyssach. Durch den Zusammenzug wolle man den Kunden noch eine bessere Beratung als bisher bieten.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BERNERZEITUNG: Fleischverarbeiter in Not: 200 Arbeitsplätze bleiben, 100 Angestellte verlieren den JobDie Lüthi & Portmann Fleischwaren AG in Deisswil steht finanziell schlecht da. Die FF Frischfleisch AG steigt ein und rettet ein Drittel der Arbeitsplätze.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen ⮕

TAGBLATT_CH: Job-Hammer im Rheintal: Mehrarbeit und weniger Ferien für SFS-Angestellte wegen SparmassnahmenZwei Stunden pro Woche mehr arbeiten und fünf Tage weniger Ferien im Jahr. Insgesamt 950 Mitarbeitende in der Autozulieferungssparte der Firma SFS sind von einer rechtlich umstrittenen Sparmassnahme betroffen. Unter dem Strich entgeht den Betroffenen damit ein Monatslohn.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Tamedia-Angestellte protestieren gegen Stellenabbau und SparübungIn Zürich und Lausanne haben mehrere Hundert Medienschaffende einen Sparstopp bei Tamedia und «20 Minuten» gefordert.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

SCHWEIZERBAUER: Mehr Lohn für Coop-MitarbeiterCoop-Angestellte erhalten im kommenden Jahr mehr Lohn. Vor allem tiefere Gehälter sollen angehoben werden. Insgesamt hebt der Detailhandelsriese 2024 die Lohnsumme um 2,2 Prozent an.

Herkunft: SchweizerBauer | Weiterlesen ⮕

TAGESANZEIGER: Mehr Lohn für Arbeitnehmende: Schweizer Löhne steigen stärker als TeuerungEs zeichnet sich ab, dass Arbeitnehmende in der Schweiz nächstes Jahr deutlich mehr verdienen werden. Die Gewerkschaften freuts – und sie fordern fürs kommende Jahr weitere Erhöhungen.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕

NZZAS: Was für ein Leben kann man sich als Bundesrat leisten?Wer Bundesrat wird, macht es nicht fürs Geld. Und doch flohen immer wieder Bundesräte auf besser bezahlte Posten. Andere blieben und starben im Amt – weil sie auf den Lohn angewiesen waren.

Herkunft: NZZaS | Weiterlesen ⮕