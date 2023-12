Andy Jassy fordert Büropräsenz von Amazon-Mitarbeitern

Doch, sagen die Menschen, die viel mit ihm zu tun haben, auch Andy Jassy platze hie und da der Kragen. Nur müsse man sich das nicht laut vorstellen, aggressiv oder herrisch. Sondern Jassy-mässig: leise und höflich, wenn auch ohne Mangel an Klarheit. Wie zuletzt im Sommer. Im Topmanagement beim Digitalkonzern Amazon ging es wieder einmal um die mangelnde Büropräsenz der Mitarbeiter.

«Die Zeit des Widerspruchs ist vorbei», sagte CEO Jassy; mindestens drei Tage pro Woche habe jeder Mitarbeiter in der Zentrale in Seattle zu erscheinen. Wer damit nicht klarkomme, so Jassy weiter, «für den ist Amazon nicht der richtige Platz», der könne kündigen – bitte freiwillig. Vor knapp einem Jahr hat Jassy die Präsenzpflicht zum ersten Mal angeordnet. Und fast genauso lange wird im Konzern darüber gestritten. Mehrere zehntausend Amazon-Mitarbeiter haben eine Petition unterzeichnet und begehren gegen Jassys Plan au





BILANZ » / 🏆 46. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Angst vor Amazon und Co.: Zürcher Buchläden fürchten um Aufträge von der Pestalozzi-BibliothekWeil die grosse Stadtbibliothek die Medienbeschaffung neu an externe Anbieter auslagert, bangen kleine Zürcher Buchhandlungen um ihre Existenz.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Der Kulturbetrieb droht zu zerbrechenEntlassungen, Absagen und Ausladungen aufgrund von Unterschriften bei fragwürdigen offenen Briefen sind keine Lösung: resnajd und Kellerflo über den Nahostkonflikt zweiter Ordnung, der derzeit im Kulturbetrieb geführt wird.

Herkunft: Wochenzeitung - 🏆 21. / 63 Weiterlesen »

Murgang bei Frutigen: Erde rutscht weiter – Adelbodenstrasse droht längere SperrungDie Situation rund um den Murgang auf der Strasse Frutigen–Adelboden ist komplex. Eine längere Sperrung droht, weil eine grössere Erdmasse abgleitet. Was bedeutet dies für den Kurort Adelboden?

Herkunft: BernerZeitung - 🏆 1. / 92 Weiterlesen »

Höchste Covid-Welle droht: Wie viele Huster sind Covid-Huster?Wer im Moment Zug fährt, weiss: An laufenden Nasen und Huster ist kein Vorbeikommen. Doch wie viele Huster sind Covid-Huster? Für den Mikrobiologen Ulrich Elling ist klar: einige. Er warnt auf X: «Wir steuern auf eine der höchsten Covid-Wellen jemals zu.» SRF-Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfel mit den wichtigsten Antworten zur neusten Covid-Welle.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Fachkräftemangel in Tierarztpraxen bedroht tiermedizinische GrundversorgungVeterinärmedizin - Dringender Handlungsbedarf: Die Schweiz hat Tierärzte-Mangel: Unbesetzte Stellen in Tierarztpraxen haben fatale Folgen. Im Bereich der tiermedizinischen Grundversorgung droht eine Lücke. Tiere werden unter Umständen nicht mehr genügend…

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Ständerat zweiter Wahlgang: SP-Sensation oder SVP-Sieg? Was uns heute erwartetDie letzten sechs Sitze im Ständerat werden vergeben. SVP und SP kämpfen um den Rang als drittstärkste Partei. In Schaffhausen droht Thomas Minder die Abwahl.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »