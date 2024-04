Analyse zur Wirkung des öffentlichen Verkehrs in Basel schlägt Auflösung von Haltestellen vor

Eine Wirkungsanalyse der FHNW zum öffentlichen Verkehr in Basel schlug unter anderem die Auflösung von Haltestellen in Riehen vor. SVP-Einwohnerrat Heinrich Ueberwasser warnt.Ein 6er-Tram in Riehen. Die Haltestelle «Dorf» ist auf alle Fälle gesichert, aber auf vier andere Stationen könnte man laut einer Studie verzichten.Es ist ein Thema, das die Menschen in Basel bewegt.

SVP-Einwohnerrat Heinrich Ueberwasser hat für die kommende Einwohnerratssitzung am 24. April eine Kleine Anfrage eingereicht. Darin plädiert er dezidiert für die Erhaltung sämtlicher Haltestellen. Ueberwassers Anfrage gleicht einem Forderungskatalog. Für den ehemaligen Grossrat ist klar: Würde man Haltestellen stilllegen, so gäbe es deutlich längere Wegstrecken zu bewältigen.

