Eine Studentin war wegen Wildpinkelns verurteilt worden und wehrte sich. Von 35 öffentlichen WCs waren bisher gerade mal zwei für Frauen geeignet.Nch Pinkelprotesten von Frauen : Amsterdam investiert vier Millionen Euro in neue öffentliche Toiletten.An dieser Stelle finden Sie einen ergänzenden externen Inhalt.

Auslöser des Kampfs von Frauen in Amsterdam für mehr öffentliche Toiletten war die Verurteilung der Studentin Geerte Piening 2015 wegen Wildpinkelns. Weil keine Toilette in der Nähe war, hatte Piening sich aus der Not heraus neben ein Gebäude gehockt. Dafür bekam sie eine Strafe von 90 Euro.Auch ein Gericht hielt nach einer Beschwerde der Studentin die Strafe aufrecht.

Piening findet die Investition in neue Toiletten prima. «Das hat recht lange gedauert, aber dass das nun geschieht, ist sehr gut», sagte sie dem Sender NH. In der Zwischenzeit nämlich, das räumte Piening gegenüber dem Sender ein, sei sie erneut zum «Wildplassen» gezwungen gewesen – so nennen die Niederländer das Wildpinkeln.

Amsterdam Öffentliche Toiletten Frauen Protest Investition

Amsterdam: Mehr öffentliche Toiletten nach Pinkelprotest von Frauen

