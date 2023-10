AMS Osram beschafft sich über rund 450 Millionen Euro

habe insgesamt Infrastruktur-Asset-Transaktionen über bis zu 450 Millionen Euro unterzeichnet, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Haupttransaktion sei das «Sale & Lease Back» des Produktionsgebäudes in Kulim in Malaysia über rund 400 Millionen Euro ohne Fertigungsanlagen.

Es handelt sich dabei um ein Finanzierungsmodell zur Liquiditätsbeschaffung, bei dem etwa Immobilien verkauft werden und zur sofortigen Nutzung zurückgemietet werden. Die neue Fabrik in Malaysia soll früheren Angaben zufolge 2024 den Betrieb aufnehmen und dann die Produktion allmählich hochfahren.

Zu den Investoren gehören laut dem Communiqué drei der grössten Investmentgesellschaften Malaysias. Der Abschluss der Transaktion werde für den anstehenden Winter 2023/2024 erwartet, betrage zehn Jahre und sei an bestimmte Bedingungen geknüpft.Des Weiteren habe die Gesellschaft den Verkauf einer stillgelegten Produktionsanlage in Asien abgeschlossen und dafür Barmittel im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erhalten. headtopics.com

Die Kapitalerhöhung soll rund 800 Millionen Euro einbringen. Heute ist nun klar, dass die angekündigten vermögensbasierten Finanzierungen bis zu 450 Millionen Euro an Barmitteln einbringen werden. Der Verkauf der Vermögenswerte habe keinen Einfluss auf die Strategie, so AMS Osram.

2022 hatte die Gesellschaft begonnen, rund 1 Milliarde Euro in Produktion, Anlagen und Forschung sowie für die Entwicklung von LED und MicroLED zu investieren. Die Anlage in Kulim werde voraussichtlich die weltweit erste vollautomatische 8-Zoll-LED-Fertigungsanlage sein. headtopics.com

