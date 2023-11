Ampel zerquetscht den deutschen Mittelstand. Atombombe aus Karlsruhe: Scholz’ Verfasssungsbruch. Deutschlands Politik in der Wohlstandskrise. Israel: Ein Schrecken rechtfertig nicht den nächsten Die 3 Top-Kommentare zu"Ampel zerquetscht den deutschen Mittelstand. Atombombe aus Karlsruhe: Scholz’ Verfasssungsbruch. Deutschlands Politik in der Wohlstandskrise.

Israel: Ein Schrecken rechtfertig nicht den nächsten"Die Hetzjagd gegen Herrn Seipel ist schon grotesk! Ausgerechnet unsere, mit mehreren Millionen bezahlten, Mainstream Moderatoren und Journalisten wollen mit Fingern auf jemanden zeigen, der Geld für seine Arbeit genommen hat! 👍HAPPY BIRTHDAY hoch geschätzte WELTWOCHE und weiter viel Glück und Erfolg auf dem steinigen Weg der Wahrheit 18 Kommentare zu “Ampel zerquetscht den deutschen Mittelstand. Atombombe aus Karlsruhe: Scholz’ Verfasssungsbruch. Deutschlands Politik in der Wohlstandskris

:

WELTWOCHE: Schon wieder eine Führung verspielt, schon wieder gezittert: Die Schweizer Fussball-Nati erinnert beim 1:1 gegen Israel an eine grosse BaustelleEs ist vermutlich die leichteste Gruppe, seit in Qualifikations-Kampagnen um die Teilnahme an Endrunden von Fussball-Meisterschaften gespielt wird: Israel , Belarus, Rumänien und Kosovo sind wahrlich keine Fussball-Riesen. Der Weg für die Schweiz an die Euro 2024 in Deutschland ist eigentlich eine Autobahn ohne Geschwindigkeitsbeschränkung.

Herkunft: Weltwoche | Weiterlesen »

SWİSSITMAGAZİNE: Beschwerde gegen EU-Kommission wegen unerlaubtem Micro-TargetingDie EU-Kommission sieht sich einer Beschwerde von Noyb gegenüber. So soll die EU-Kommission unerlaubterweise Micro-Targeting für die Bewerbung der Chatkontrolle angewendet haben.

Herkunft: SwissITMagazine | Weiterlesen »

AARGAUERZEİTUNG: Schweizer Nati enttäuscht Fans im Qualifikationsspiel gegen IsraelDie Schweiz hat zwar das Spiel gegen Israel nicht verloren, dennoch ist die Stimmung im Internet so unzufrieden, als wären die EM-Träume der Schweizer Nati bereits geplatzt. Das sind die besten Reaktionen.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen »

BERNERZEİTUNG: Schweiz spielt 1:1 gegen Israel und verpasst vorzeitige EM-QualifikationDie Schweizer Nationalmannschaft spielt nur 1:1 gegen Israel und verpasst damit die vorzeitige Qualifikation für die EM. Die schlechte zweite Halbzeit wirft Fragen zur Zukunft von Nationalcoach Murat Yakin auf.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: König Charles startet Initiative gegen LebensmittelverschwendungKönig Charles beschert sich und der Nation zu seinem 75. Geburtstag eine Initiative, die der Lebensmittel­verschwendung im Land Einhalt gebieten soll.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

LUZERNERZEİTUNG: Luzerner Politikerin will versteckte Kriminalität sichtbarer machenDer Bund schiebt die Zuständigkeit punkto Menschenschmuggel auf die Kantone ab. Welche Massnahmen im Kanton Luzern dagegen ergriffen werden, ist unklar. KantonLuzern

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen »