Der mutmassliche Schütze soll mit einer «leistungsstarken Langwaffe» ausgerüstet sein. - Lewiston Maine Police Departement

In der 38'000-Einwohner-Stadt Lewiston kann man noch gar nicht richtig glauben, was für eine Tragödie sich dort abgespielt hat. «Das Ganze fühlt sich an wie ein Albtraum», sagt Kathy Lebel gegenüber dem «Sun Journal». Sie ist Mitbesitzerin der «Schemengees»-Bar, die zum zweiten, dem Bowlingcenter «Just-In-Time Recreation», fand am Mittwochabend ein Bowlingturnier für die Jugendliga statt.

Viele Gäste hätten sich zu Boden geworfen, berichtet Juray. «Ich ging ebenfalls in Deckung, half Gästen bei der Flucht durch eine Hintertür.» Nach fünf Minuten habe der Schütze von den Bowling-Besuchern abgelassen. Inzwischen weiss man, dass er daraufhin zur «Schemengees»-Bar fuhr. headtopics.com

Die Polizei hat Zehntausende Menschen angewiesen, ihre Häuser nicht zu verlassen. Denn Robert C. gilt als «bewaffnet und gefährlich», so William Ross, der Chef der State Police von Maine. Viele Quadratkilometer Wälder, Täler und Flüsse sowie kleine Ortschaften werden derzeit auf der Suche nach ihm durchkämmt.

