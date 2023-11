Amnesty International: «Sports-Washing ist das Risiko»

Das Menschenrechtsversprechen der Fifa Die Fifa sagt klar, man wolle die WM 2034 nach internationalen Menschenrechtsstandards abhalten. Warum fordert Amnesty International etwas, zu dem sich die Fifa schon längst selbst verpflichtet hat?

Nun ja, die Fifa hat sich tatsächlich zu Menschenrechtsstandards bekannt. Sie hat auch 2017 Menschenrechtskriterien für künftige Bewerberinnen erlassen, die bei Saudi-Arabien und auch bei anderen Bewerbungen zum Zug kommen müssen.

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben aber gezeigt, dass die Fifa sehr gut darin ist, schöne Papiere zu verbreiten, um ein Bekenntnis für die Menschenrechte kundzutun. Aber sehr häufig folgen diesen Papieren dann keine Taten oder ungenügende.

Und noch immer warten tausende Menschen auf Entschädigungen für Menschenrechtsverletzungen in Katar. Doch für die Fifa war die WM in Katar schliesslich ein Erfolg. Das sehe ich ein Stück weit anders. Wenn die Fifa aus Katar ein positives Fazit zieht, dann ist es pure Augenwischerei, zumindest aus Sicht der Menschenrechte und des Klimas. Die Arbeitsreform wird nach wie vor erst schleppend umgesetzt. Viele Arbeitsmigrantinnen und -migranten können nicht davon profitieren. Und noch immer warten tausende Menschen auf Entschädigungen für Menschenrechtsverletzungen.

Wenn die Fifa ihren eigenen Versprechen gerecht werden will, dann ist Saudi-Arabien das Paradebeispiel. Wie soll die FIFA Menschenrechtsstandards sicherstellen?

