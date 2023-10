– Amerika als Eldorado für Schweizer Industriefirmen

Es sind gute Zeiten in den USA, sagt Holcim-Managerin Jamie Gentoso. Der Zement- und Dachhersteller investiert kräftig, kauft verschiedene Werkstätten wie jene für Gebäudeisolationen in Connecticut. Dieses Jahr sollen die Geschäfte in den USA 40 Prozent des gesamten Umsatzes ausmachen – vor vier Jahren war es noch rund ein Viertel.

«Die Nachfrage in den USA ist allgemein sehr hoch. Aber auch mit dem neuen Klimaförderpaket sehen wir grosse Chancen», sagt Gentoso. «Es ist der offensivste Schritt des Landes, um das Klima zu beeinflussen. Das Gesetz hält viel Geld bereit, um Investitionen anzukurbeln in grünere Produkte.»

Präsident Joe Biden und der Kongress haben zwei Gesetzespakete verabschiedet mit Fördermassnahmen im Umfang von insgesamt gigantischen eineinhalb Tausend Milliarden Dollar. Das Ziel: Die oft überalterte Infrastruktur im Land auf Vordermann bringen, und klimafreundliche Technologien fördern. headtopics.com

Davon wollen derzeit immer mehr Schweizer Firmen profitieren, sagt der Leiter der Schweizer Exportförderungsorganisation «Business Hub» in New York, Arthur Czerniejewski. Es herrsche ein regelrechter Boom von Unternehmen, die in den USA tätig werden wollen. «Die Vorteile sind der riesige Markt, der riesige Bedarf an Investitionen im Infrastrukturbereich, aber auch in den Technologien für saubere Energie, wo die Schweiz eine grosse Erfahrung hat.

Auch bereits in den USA stark verankerte Firmen wie die ABB profitieren. ABB produziert etwa Ladeteile für Elektroautos. Oder die Firma Burckhardt Compression, die zum Beispiel in Texas Kompressoren für Wasserstoff-Technologien produziert. Sie hat ihren Umsatz in den USA zuletzt um 40 Prozent gesteigert. headtopics.com

Für Martin Naville, Direktor der Schweizerisch-Amerikanischen Handelskammer, ist die Kritik verfehlt. Die Investitionen und Exporte in die USA steigen seit Jahren. Für die Schweizer Wirtschaft und Firmen sei dieser Investitionsboom nicht bedrohend – im Gegenteil.

