Gemäss einer Studie des «Time Magazine» vom September 2023 ist American Express das siebtbeste Unternehmen der Welt. Guido Müller, CEO von Swisscard AECS GmbH – einem Joint Venture von Credit Suisse und American Express –, erklärt, was das Unternehmen ausmacht und welche Ziele es verfolgt.Guido Müller, CEO Swisscard AECS GmbH, im Co-Working- Space des Hauptsitzes in Horgen.

An der Payment-Branche fasziniert ihn, dass das Produkt jeden Tag mitten im Leben steht – und dies auch in sehr emotionalen Momenten.American Express wurde 1850 in Buffalo im US-Bundesstaat New York von Henry Wells, William G. Fargo und John Butterfield als Eilzustellungsunternehmen gegründet. Die Firma verstand, dass ihr Erfolg von einem guten Kundenservice abhing. Das Unternehmen übernahm die Zustellung von Gegenständen, die für die Kunden wichtig waren – alles von Silbermünzen über wertvollen Schmuck, Bücher, Hühner, Maschinenteile, Musikinstrumente und sogar Lebensmittel wie frisches Obst, Fisch und Auster





cashch » / 🏆 8. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Das gibt Energie: Das nepalesische Traditionsgericht «Daal Bhat»«Daal Bhat Power – 24 Hour»: Das nepalesische Traditionsgericht ist scharf, lecker und soll für 24 Stunden satt machen.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Spucken wird in Wallisellen wohl massiv teurer: Wie das Spuckverbot auf das ganze Land überschwappteAls 2007 die Stadt Wallisellen das «Spucken ohne Not» unter Busse gestellt hatte, galt sie als Pionierin. Heute büsst eine Vielzahl von Gemeinden die eklige Unsitte.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Das sagt das FiBL zu tieferen Erträge und höheren Kosten bei BioBio-Ausbau in Deutschland - Das sagt das FiBL zu tieferen Erträge und höheren Kosten bei Bio: In Deutschland soll sich der Anteil biologisch bewirtschafteter Fläche fast verdreifachen. Das bedeutet kleinere Ernten und teurere Lebensmittel. Das FiBL ist…

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Schweizer Medien verkaufen Personen­daten an russisches Unternehmen YandexSchweizer Medienverlage haben Personen­daten an das russische Big-Tech-Unternehmen Yandex gesendet, das vom Kreml kontrolliert wird. Nach der Republik-Anfrage haben die NZZ und Ringier die umstrittenen Tracker entfernt. Ein Lehrstück über das Daten­business der Medien.

Herkunft: RepublikMagazin - 🏆 14. / 67 Weiterlesen »

Schweizer Unternehmen enttäuschen im dritten QuartalDie Geschäftsergebnisse der Unternehmen im Swiss Market Index im dritten Quartal entsprachen nicht den Markterwartungen. Dennoch gibt es mittelfristig positive Aussichten.

Herkunft: cashch - 🏆 8. / 74 Weiterlesen »

KI hat hohe Priorität bei Schweizer UnternehmenGemäss einer Studie von Cisco hat die Einführung von KI bei Schweizer Unternehmen hohe Priorität. Es gibt allerdings noch ein paar Baustellen, namentlich bezüglich Skalierbarkeit der Netzwerke sowie Sicherheit und Datenschutz.

Herkunft: SwissITMagazine - 🏆 15. / 65 Weiterlesen »