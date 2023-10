Altkanzler Gerhard Schröder für 60 Jahre SPD-Mitgliedschaft geehrt

Lächelnd und sichtlich gut gelaunt ist der deutsche Altkanzler Gerhard Schröder am Freitag zu seiner geplanten Ehrung für 60 Jahre SPD-Mitgliedschaft erschienen. Zusammen mit seiner Frau So-yeon Schröder-Kim traf er nur zehn Minuten vor Beginn der für elf Uhr angesetzten Veranstaltung an der örtlichen Parteizentrale in Hannover ein, schlenderte dann entspannt zum Hintereingang.

» Ehrung unter Ausschluss der Öffentlichkeit Rund 40 Gäste wurden bei der nicht-öffentlichen Ehrung in Hannover erwartet, darunter auch Otto Schily, der unter Schröder Bundesinnenminister war. Ob der Altkanzler für sein Parteijubiläum geehrt werden sollte, war innerhalb der SPD umstritten. Sein Ortsverein Hannover Oststadt-Zoo erwog, auf die Ehrung zu verzichten.

