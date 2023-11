Altersdiskriminierung oder Ausschluss von Unternehmern? Ton zwischen Binder und Giezendanner wird schärfer

Hier lächeln beide, doch wenn es um die Altersfrage geht, sind sich Benjamin Giezendanner (SVP) und Marianne Binder (Mitte) gar nicht einig.Seit gut einer Woche steht fest, dass die beiden zur Ausmarchung antreten – damit hat sich auch der Ton im Wahlkampf verschärft. Giezendanner (41) sprach am SVP-Parteitag von einem «feministischen Orkan», der ihm entgegen wehe: «‹Alle gegen Giezendanner›, das war das neue Motto.

Sie sei tatsächlich 65, «aber dann soll man mir bitte sagen, inwiefern das meine politische Leistung beeinträchtigt», kritisiert Binder. Sie müsse den Vergleich mit ihrem jüngeren Kollegen in den letzten vier Jahren in Bern nicht scheuen, sagt die Mitte-Frau. «Dies gerade auch, was die Anliegen junger Familien betrifft», meint Binder ihrerseits und verweist damit auf die Lebenssituation des dreifachen Vaters Giezendanner.

Ihr Lebensweg sei immer durch die Vereinbarung von Familien-und Erwerbsarbeit geprägt gewesen, führt Marianne Binder aus. «Aber mein Fokus lag, als ich meine beiden Kinder bekam, klar auf ihnen – das kann man mir ja kaum vorhalten.» Binder ist eine politische Spätstarterin: «Als ich 47 war, bin ich beruflich voll wieder eingestiegen, dann wurde ich Grossrätin», sagt die Badenerin.

Er hält fest: «Das Alter einer Person allein spielt für mich keine Rolle in der Politik.» Marianne Binder sei aufgrund ihrer gesundheitlichen, geistigen und körperlichen Verfassung sicher in der Lage, als Ständerätin zu wirken. «Ich schätze ihre Energie und ihr Engagement, andererseits muss die Frage erlaubt sein, ob sie zwei Amtsperioden, also bis 73, im Stöckli machen würde», sagt Giezendanner..

