«Das ist absolut absurd»: Alternativmediziner Thomas Rau wehrt sich gegen Vorwurf der fahrlässigen Tötung In der Schwellbrunner Klinik von Thomas Rau sollen zwei Patientinnen nach Behandlungen gestorben sein. In einem Interview mit TVO nimmt er erstmals persönlich Stellung zu den Vorwürfen.Die Ausserrhoder Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Appenzeller Alternativmediziner Thomas Rau wegen fahrlässiger Tötung.

Mindestens zwei Frauen sollen nach Behandlungen in Raus Klinik in Schwellbrunn gestorben sein, wie die «NZZ am Sonntag» publik gemacht hat.Bislang hatte sich Rau zu den Vorwürfen nicht persönlich geäussert. Doch nun hat er sein Schweigen gebrochen. In einem Interview am Mittwochabend mit dem Ostschweizer Fernsehsender TVO sagte der medizinische Direktor des Biomed Centers Sonnenberg in Schwellbrunn: «Wir nehmen diese zwei Fälle seit dem Tag eins sehr Ernst.» Er versuche möglichst alles zu den Abklärungen des Kantons und der Staatsanwaltschaft beizutragen. Gleichzeitig betonte Rau, dass es sich um unklare Todesfälle handl





tagblatt_ch » / 🏆 32. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ermittlungen gegen Alternativmediziner wegen fahrlässiger TötungDer selbsternannte „Mozart der Medizin“ sorgt für tödliche Dissonanzen in Appenzell: Patienten des Stararztes der Alternativmedizin-Hochburg sind gestorben. leo_eiholzer hat recherchiert und erschreckende Fahrlässigkeit zu Tage gefördert via NZZ NZZaS

Herkunft: NZZaS - 🏆 22. / 63 Weiterlesen »

Was die neue Klinik Gut in St. Moritz ausmachtDer neue Standort der Klinik Gut im Kurpark ist so gut wie fertig und kann schon bald die ersten Patientinnen und Patienten empfangen. Was ihnen dort geboten wird.

Herkunft: suedostschweiz - 🏆 37. / 53 Weiterlesen »

Swisscom entwickelt gemeinsam mit Partnern neues Klinik-SystemSAP stellt die Weiterentwicklung für seine Lösung zur Patientenadministration und -abrechnung per 2030 ein. Swisscom entwickelt nun gemeinsam mit Partnern die für die Schweiz angepasste Nachfolgelösung GS-H.

Herkunft: SwissITMagazine - 🏆 15. / 65 Weiterlesen »

Sirnach TG: Jugendliche in psychiatrischer Klinik attackieren PflegefachfrauAm Mittwochabend attackierten drei Jugendliche in einer psychiatrischen Klinik in Sirnach eine Pflegefachfrau. Das Opfer musste hospitalisiert werden. Die Täter wurden festgenommen.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Sirnach TG: Pflegerin in psychiatrischer Klinik schwer verletztAm Mittwochabend attackierten drei Jugendliche in einer psychiatrischen Klinik in Sirnach TG eine Pflegefachfrau. Das Opfer musste hospitalisiert werden.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Gazastreifen: «Entsetzliche Zustände» in Schifa-Klinik – WHO besorgt um KinderAngesichts der heftigen Kämpfe zwischen der israelischen Armee und der islamistischen Hamas wächst die Sorge um die Menschen in den Spitälern im Gazastreifen.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »