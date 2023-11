Alte Wahlzettel beigemischt - Solothurner Wahlmaterial absichtlich falsch versandt

Statt nur dem Wahlzettel für den Ständerat fanden die Gemeindeverantwortlichen im Material der Druckerei auch Listen der Nationalratswahlen oder Zettel zum ersten Wahlgang für den Ständerat. Die Gemeinden erhielten also alte Wahlzettel vom vergangenen 22. Oktober. Gemäss aktuellem Stand wurden 37 einzelne Listen für den Nationalrat und drei Wahlzettel für den ersten Wahlgang des Ständerats gefunden.

Es kann kein Zufall sein. Autor: Pascale von Roll Stv. Staatsschreiberin Solothurn Bereits im Vorfeld des letzten Wahl- und Abstimmungssonntags vom 22. Oktober hatten einige Gemeinden falsches Material erhalten. Damals waren 190 Stimmzettel für die Abstimmungen vom vergangenen Juni aufgetaucht.

Druckerei im VerdachtDa es sich um veraltetes Material handle, geht Pascale von Roll nicht von Wahlmanipulation aus, sondern spricht von möglicher gezielter Unruhestiftung. «Aus unserer Sicht ist das keine Wahlmanipulation, weil die Wahlzettel nicht geeignet sind, die Wahl zu beeinflussen oder jemanden zu bevorzugen.»

Wo das falsche Abstimmungsmaterial beigemischt wurde, darüber will Pascale von Roll offiziell zwar nicht mutmassen. Ein Fehler bei einer Behindertenwerkstätte, die für verschiedene Gemeinden das Wahlmaterial verpackt, kann sie aber ausschliessen. Der Fehler sei teilweise dort entdeckt worden.

Das fehlerhafte Wahlmaterial sei bereits inkorrekt versandt worden. Damit bleibt nur der Schluss, dass das Material in der zuständigen Druckerei falsch zusammengestellt worden sei. «So viel, wie wir bisher wissen, lässt sich das vermuten», bestätigt von Roll.

