Alles unter Kontrolle mit der SECAS Sicherheit GmbH

FUW_NEWS: Geberit hat ihre Profitabilität unter Kontrolle – Analyse zu den QuartalszahlenDer Sanitärtechniker zeigt, dass die Margen steigen können, auch wenn der Umsatz einbricht. Der Börse gefällt das.

POLIZEICH: Kanton Bern: Tag des Lichts – Sichtbarkeit bedeutet SicherheitSichtbarkeit erhöht die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden. Besonders in der dunklen Jahreszeit tragen geeignete Kleidung und Ausrüstung entscheidend zur Sicherheit im Strassenverkehr bei.

POLIZEICH: Regionalpolizei Zofingen: Sicherheit durch SichtbarkeitBei Dämmerung und in der Nacht ist das Unfallrisiko dreimal höher als am Tag.

CASHCH: USA treiben Regulierung von Schattenbanken voranDie USA treiben ihre Pläne zur schärferen Kontrolle von Finanzinstitutionen jenseits der Bankenbranche voran.

BZBASEL: In Basel ist plötzlich alles denkbar, sogar der Abstieg: Ein Streifzug durch eine verwundete FussballstadtDer FC Basel steckt in einer tiefen Krise. Wie geht es der Stadt, der er so viel bedeutet?

LUZERNERZEITUNG: «Er drückte mich gegen die Wand, sein Bauch blockierte alles»: Ist Gérard Depardieu ein monströses Monument?Grob und zärtlich, schwergewichtig und fragil: Der wohl grösste Schauspieler Frankreichs, Gérard Depardieu, kam mit seinen Widersprüchen nie zurecht. Das bringt ihm Vorwürfe sexueller Aggressionen ein. Von denen die Filmbranche seit jeher wusste.

