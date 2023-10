«Alles hat seine Zeit»: Deshalb ist Mike Pence mit seinem Angriff auf Donald Trump gescheitert

29.10.2023 16:45:00 / Herkunft: LuzernerZeitung

Der ehemalige Vizepräsident Mike Pence hat am Wochenende seine republikanische Präsidentschaftskandidatur zurückgezogen. Pence scheiterte an seiner Partei, in der alte konservative Parolen nicht länger mehrheitsfähig sind.