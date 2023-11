Allerheiligen mit Betty, Bossi und Kobi

Der Vorabend von Allerheiligen hiess bei den irischen Einwanderern in den USA «All Hallows Evening» und wurde zum heutigen Halloween verkürzt. Auch der Brauch des Kürbisschnitzens stammt aus Irland. Das Licht im Kürbis soll böse Geister und den Teufel höchstpersönlich fernhalten. Heute werden damit aber keine Geister ferngehalten, sondern laden Kinder ein, an der Haustüre zu klingeln und nach Süssigkeiten zu fragen. An Allerheiligen wird den Heiligen gedenkt, die Bedeutung dieser Heiligen ist auch in der Namengebung gut sichtbar. Etlichen heutigen Familiennamen geht ein ursprünglicher Heiligennamen voraus.

