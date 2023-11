Aller guten Dinge sind drei: Diese Elf schickt FCB-Trainer Celestini in Kriens aufs Feld

Copyright © bz Basel. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Aargauer Zeitung ist nicht gestattet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

20MIN: Super League: FCB feuert Trainer Heiko Vogel, Fabio Celestini übernimmtDer FC Basel ist Schlusslicht der Super League. Jetzt reagieren die Basler und entlassen Heiko Vogel. Nun soll Fabio Celestini den Erfolg ins Joggeli zurückbringen.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

SRFSPORT: Huggel zum FCB-Trainerwechsel - Keine Überraschung und Zweifel an «Fussballästhet» CelestiniSRF-Experte Beni Huggel nimmt Stellung zum Trainerwechsel in Basel.

Herkunft: srfsport | Weiterlesen ⮕

BAZONLINE: Analyse zum FCB-Trainerwechsel: Mit Celestini bietet Degen zusätzliche AngriffsflächeHeiko Vogels zweite Zeit beim FC Basel endet jäh. Mit Fabio Celestini übernimmt ein Trainer, den Zweifel begleiten. Nur: Welcher Trainer wäre aktuell kein Risiko?

Herkunft: bazonline | Weiterlesen ⮕

BAZONLINE: – der tägliche Podcast – Nächster Knall beim FCB: Ist Celestini die letzte Patrone von David Degen?Heiko Vogel ist weg – und der neue Trainer eine Hochrisikostrategie von Rotblau.

Herkunft: bazonline | Weiterlesen ⮕

BERNERZEITUNG: Nächster Trainerwechsel beim FCB: Fabio Celestini ersetzt Heiko VogelNun soll es Fabio Celestini richten. Der Schweizer übernimmt ab sofort und bis Ende Saison das Traineramt beim FC Basel.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen ⮕

SRFSPORT: Achtelfinal im Schweizer Cup - «Festung Kleinfeld»: Schiesst Kriens den FCB tiefer ins Elend?Der Promotion-Ligist Kriens steht vor dem Cup-Highlight gegen den FC Basel. Gegen den angeschlagenen Super-Ligisten wittern die Krienser ihre Chance.

Herkunft: srfsport | Weiterlesen ⮕