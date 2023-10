Alkohol: Ein Problem oder kein Problem?

regelmässig mit bekannten Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland. Er stellt ihnen ganz viele Fragen – immer direkt, oft lustig und manchmal auch tiefsinnig. Dabei bleibt bis zur allerletzten Frage immer offen, wo das rasante Pingpong hinführt.Seit zweieinhalb Jahren. Wie viele Tage sind das?

Damit habe ich kein Problem. Der Alkohol gehört zu meiner Lebensgeschichte. Ich bin zudem überzeugt, dass unser Film manch einer Zuschauerin oder einem Zuschauer auch Kraft schenken wird …Das möglicherweise auch. Das Schöne an unserem Film ist, dass er nicht nur Antworten gibt, sondern auch Fragen stellt.

Das war eine langsame Entwicklung. Ich spürte irgendwann, dass mir der Alkohol keine Freude mehr macht und dass das Negative das Positive überwog. Und ich merkte … ach, ich weiss gar nicht, wie lang meine Antworten sein dürfenAlles gut bisher. Falls deine Antworten zu lang werden, würde ich mir erlauben, dich zu unterbrechen. headtopics.com

Ich bin ein äussert lernoffener Mensch und freue mich über jedes Aha-Erlebnis. Alkohol klaut einem solche Erlebnisse.Einen besoffenen Menschen zu spielen ist unheimlich schwer. Während der Dreharbeiten haben wir mit sechs verschiedenen Stufen gearbeitet – von erheitert über stark betrunken und bis irgendwann derart benebelt sein, dass eine normale Kommunikation kaum mehr möglich ist, weil der Mensch nicht mehr zurechnungsfähig ist.Ich kann nur für mich reden.

Im Vorfeld von «One for the Road» habe ich mir auch Videos angeschaut. Während der Dreharbeiten haben wir dann, wie erwähnt, mit verschiedenen Stufen des Betrunkenseins gearbeitet. Regisseur Markus Goller sagte uns jeweils, welche Stufe er jetzt in einer Szene sehen möchte. headtopics.com

