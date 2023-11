Aline Danioth: So geht es ihr nach ihrem viertem Kreuzbandriss

«Unbeschreiblich schlimm. Ich spürte die Schmerzen im Knie, aber die habe ich in diesem Moment gar nicht gespürt. Die seelischen und psychischen Schmerzen waren da viel schlimmer», erzählt Danioth gegenüber demUm den erneuten Schock zu verdauen, braucht sie nach der ersten Operation Ende März Zeit und Ablenkung.

«Mein Kopf konnte sich während dieser Reise unglaublich erholen. Und die Wunde konnte heilen, weil ich mich einfach beschäftigt habe», erläutert sie.sei für sie ihre Gesundheit das Wichtigste gewesen. Und nicht die Fortsetzung ihrer Skikarriere, führt Aline Danioth weiter aus: «Ich habe so viele aktive Hobbies, welche ich auch nach meiner Skikarriere noch ausüben will.

Aktuell befindet sich Danioth auf einem guten Weg. Die Reha verläuft gut und das Knie macht die gewünschten Fortschritte. Es ist geplant, dass die Urnerin im Dezember wieder erstmals auf den

