Alijaj kämpft für barrierefreie Teilnahme am Parlamentsalltag

Alijaj ist auf Unterstützung angewiesen, um barrierefrei am Parlamentsalltag teilzunehmen.Am Sonntag hat die Schweiz gewählt – am 4. Dezember werden insgesamt 52 neue Parlamentarier ihr Amt in Bundesbern antreten: Einer von ihnen ist der Sozialdemokrat

Die Medienkonferenz zur Lancierung der «Inklusions-Initiative» am Donnerstag, 27. April 2023 in Bern. (Archivbild) - keystone SP-Nationalrat Islam Alijaj hat sich im Stadtzürcher Gemeinderat bereits an den parlamentarischen Alltag mit Unterstützung gewöhnt. (Archivbild)

Alijaj möchte auch auf Bundesebene für eine bessere Inklusion von Menschen mit Behinderungen kämpfen. (Symbolbild) SP-Nationalrat Islam Alijaj hat sich im Stadtzürcher Gemeinderat bereits an den parlamentarischen Alltag mit Unterstützung gewöhnt. (Archivbild) – keystone headtopics.com

Weiterlesen:

nau_live »

Ihr Auto verkaufen in der Schweiz - So funktioniert der Auto Export bei der Ankauf Exportauto AGSie möchten Ihr Auto verkaufen in der Schweiz und den Auto Export reibungslos und profitabel gestalten? Die Ankauf Exportauto AG ist Ihr vertrauenswürdiger Partner, wenn es... Weiterlesen ⮕

Das erwartet der Markt von der Zinssitzung der EZBDie Europäische Zentralbank (EZB) wird nach zehn Erhöhungen in Folge die Leitzinsen an diesem Donnerstag voraussichtlich bestätigen. Weiterlesen ⮕

Politiker mit Behinderung erhält Unterstützung im NationalratIslam Alijaj, der aufgrund seiner schweren Behinderung auf umfassende Unterstützung angewiesen ist, wurde als erster Politiker in den Nationalrat gewählt. Für seine Auftritte im Rat werden neue Regeln aufgestellt, um seine Sprechbehinderung zu kompensieren. Auch in den Kommissionssitzungen benötigt Alijaj diese Unterstützung. Die Parlamentsdienste stellen sicher, dass er sein Mandat vollumfänglich wahrnehmen kann. Zudem ist das Parlamentsgebäude rollstuhlgängig. Weiterlesen ⮕

Migros gliedert Innovations-Entwicklung in Gruppe einDie Migros steigt bei der Finanzierung der Start-up-Beteiligungen der Innovationssparte Sparrow Ventures aus. Weiterlesen ⮕

Kapo Zürich: Zeitreise - Beobachtungsposten - VerkehrskontrolleBeobachtungsposten für eine Verkehrskontrolle auf der A3 (damals N3) Ende der 1960er- / Anfang der 1970er-Jahre. Weiterlesen ⮕

Migros gliedert Innovations-Entwicklung in Gruppe einDie Migros steigt bei der Finanzierung der start-up-Beteiligungen der Innovationssparte Sparrow Ventures aus. Weiterlesen ⮕