Alexandre Grimaldi möchte weltweiter Botschafter Monacos werden

red.Alexandre Grimaldi-Coste (rechts) ist der uneheliche Sohn von Fürst Albert II. Er hat grosse Berufspläne. Hier an einem Fussballmatch im Juni 2023 mit seiner Halbschwester Jazmin Grace Grimaldi. Ihr Papa ist ebenfalls Fürst Albert, ihre Mutter ist die ehemalige Kellnerin Tamara Rotolo. Alexandre Grimaldi, der uneheliche Sohn von Fürst Albert II., hat ambitiöse Pläne.

Wenn der Vater der Fürst eines monegassischen Reiches ist, dann darf man auch selbst grosse Pläne haben, hat sich Alexandre Grimaldi wohl gedacht.sein hochstehendes Karriereziel in einem Interview verraten.

Er will weltweiter Botschafter Monacos werden. «Ich will mit meinem Vater zusammenarbeiten und weltweiter Botschafter für Monaco werden», erzählt Alexandre im Magazin und doppelt nach: «Ich muss (…) mein Erbe und meine Familie auf respektvolle Art und Weise ehren.»Alexandre Grimaldi zieht nach New York, um zu studieren headtopics.com

Alexandre Grimaldi besuchte bis anhin in London eine Privatschule. Im Januar will er nach New York ziehen, um die Schulbank zu drücken. Der 20-Jährige will entweder an der NYU oder der Uni Fordham Wirtschaft oder internationale Beziehungen studieren.

Laut «Tatler» wohnt der Royalspross im Luxushotel «Four Seasons» im New Yorker Quartier Tribeca. Er will sich im Künstlerviertel SoHo ein eigenes Appartement suchen.Der 20-Jährige fühlt sich auf dem roten Teppich wohl. headtopics.com

Das Verhältnis zwischen Alexandre Grimaldi und seinem Papa, Fürst Albert, ist ein gutes: «Es ist eine sehr gute Beziehung, wir sehen uns jetzt viel öfter.» Auch zu Patentante Prinzessin Stéphanie (58) pflegt er engen Kontakt: «Ich stehe ihr sehr nahe.»Charlène von Monaco ist für ihre Wandelbarkeit in Sachen Frisur bekannt, doch auch auf Fashion-Ebene überzeugt sie auf ganzer Linie.

