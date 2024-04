Alarm in der Genfer Wirtschaft: Studi-Jobs verschwinden

Die Genf er Wirtschaft schlägt Alarm: typische Studi-Jobs verschwinden. Den Unternehmen ist der Mindestlohn zu hoch. Nun liegt ein umstrittener Lösungsvorschlag auf dem Tisch.Sei es Glace verkaufen in der Badi oder Pedalos vermieten am See: Die Sommerzeit ist die Zeit der Studi-Jobs . Touristische Betriebe lechzen nach zusätzlichen Angestellten, viele Branchen kämpfen mit Ferienabwesenheiten. Da kommen die Semesterferien der Studierenden zwischen Juni und September gerade recht.

FCL-Trainer Frick findet sein Sturmduo: Nach Villigers Knoten soll jetzt auch jener von Grbic platzen Lange suchte Mario Frick nach zwei durchschlagskräftigen Stürmern. In der Schlussphase der Saison scheint er endlich ein Duo gefunden zu haben, das den Ansprüchen gerecht wird. Lars Villiger und Adrian Grbic dürften auch am Sonntag (14.15 Uhr) gegen Lausanne beginnen.Copyright © Luzerner Zeitung. Alle Rechte vorbehalte

Genf Studi-Jobs Mindestlohn Unternehmen Lösungsvorschlag

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



LuzernerZeitung / 🏆 28. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die Genfer Wirtschaft schlägt Alarm: typische Studi-Jobs verschwindenDen Unternehmen ist der Mindestlohn zu hoch. Nun liegt ein umstrittener Lösungsvorschlag auf dem Tisch.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

4400 Franken für einen Sommerjob? Höchster Mindestlohn der Schweiz sorgt für rote KöpfeDie Genfer Wirtschaft schlägt Alarm: typische Studi-Jobs verschwinden. Den Unternehmen ist der Mindestlohn zu hoch. Nun liegt ein umstrittener Lösungsvorschlag auf dem Tisch.

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »

Genfer Uhrenmesse: “Wir brauchen mehr denn je physische Begegnungen”Die Genfer Uhrenmesse Watches and Wonders bereitet sich auf neue Rekorde vor. Ein Gespräch mit Direktor Matthieu Humair.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Zwei Genfer stehen wegen 1MDB-Betrug vor dem BundesstrafgerichtZwei Schweizer stehen ab Dienstag vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona. Sie sollen mitgeholfen haben, den malaysischen Staat um Milliarden zu betrügen und zudem mutmasslich 600 Millionen Franken abgezweigt haben. Der Finanzskandal erfasste auch den damaligen Premier Najib Razak, der seit 2022 im Gefängnis sitzt.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Zwei Genfer stehen wegen 1MDB-Betrug vor dem Schweizer BundesstrafgerichtDer Milliardenbetrug schwappte von Malaysia in die Schweiz über. So geht es weiter.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Ex-Chef der Genfer Kantonalbank übernimmt Doppel-VR-MandatDer frühere Chef der Banque Cantonale de Genève (BCGE) wird Mitglied des Verwaltungsrats bei der Genfer Bank Gonet & Cie sowie bei der Arab Bank Schweiz.

Herkunft: finews_ch - 🏆 25. / 61 Weiterlesen »