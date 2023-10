Alan Wake II: Kreaturen aus der Fiktion werden real

kennen. Gemeinsam mit ihrem Partner Casey versucht diese, den Serienmorden in Bright Falls Einhalt zu gebieten. Das Böse waltet jedoch nicht in Gestalt eines normalen Mörders, sondern entstammt der Feder des Protagonisten Allen.Der Schriftsteller, welcher bisher als verschollen galt, hat das Problem, dass sich seine fiktiven Kreationen in Realität verwandeln. So steuert man Saga und ihn durch eine nach und nach verzerrtere Wirklichkeit, in deren Schatten der Schrecken lauert.

Zwischen brutalen Mordfällen, Film-Einlagen und Rätseln versucht man, die Realität wieder in Ordnung zu bringen. Wie «heise» schreibt, verschwimmen dabei die Grenzen zwischen den Ebenen – allerdings sollen die Talkshow-artigen Filmsequenzen ein grosses Fragezeichen hinterlassen. Auch «golem» befindet die Videosequenzen nach einem ersten Test als zu häufige und sinnlose Unterbrechungen des Spielflusses.

FBI-Agentin Saga Anderson versucht, die Zusammenhänge in ihrem «Mind Palace» zu ordnen. - Remedy Entertainment Für das Lösen der Mordfälle steht uns das «Mindboard» der Agentin zur Verfügung. Mit übersinnlichen Einblicken deckt Saga Zusammenhänge auf, die normalen Menschen verborgen bleiben. Alan versucht unterdes, den Ablauf der Geschichte in seinem Writer's Room zu verändern. Indem er auf seiner Schreibmaschine neue Geschehnisse tippt, schafft er neue Handlungsstränge in der «Realität». headtopics.com

Dabei schwankt er wie auch im ersten Teil immer an der Grenze zu Besessenheit und Wahnsinn. Trotz einiger Längen im Spielablauf wird der Schriftsteller damit zu einem untypischen Helden, den man gerne begleitet.

