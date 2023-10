Aktuelle News aus St.Gallen und Umgebung

Was passiert gerade in der Stadt St.Gallen und in ihrer Umgebung? Im Ticker finden Sie aktuelle News aus St.Gallen und den umliegenden Gemeinden. Ob ein Brand, ein Unfall, ein politischer Entscheid oder ein Promi, der Schlagzeilen macht: Hier finden Sie einen bunten Mix aus Nachrichten, Bildern und unterhaltsamen Geschichten aus St.Gallen.Die Kantonspolizei St.Gallen gibt jeweils am Freitag bekannt, an welchen Standorten im Kanton sich semistationäre Radaranlagen befinden.

Nach der geistigen Nahrung gibt’s ab 10.30 Uhr leibliche Nahrung im Form eines «Zmorge» in der Denkbar. Beides zusammen, Orgelfeier und Zmorge, verstehen die Verantwortlichen als Gottesdienst.«Würde eine Pfeife herunterdonnern, könnte sie jemanden erschlagen»: Bau der 3D-Orgel in der Laurenzenkirche in St.Gallen geht in die heikle PhaseLaurenzen-Prosecco, perlende Läufe, Vollbad im Klang: Der Brite Thomas Trotter liess das St.

Der Kurzfilm ist eine erste Fassung und noch nicht das Endprodukt. Thomas Jensen hat über 30 Stunden Rohmaterial. Deshalb ist eine längere Version des Films geplant. Für die Realisierung ist allerdings ein grosser und relativ kostspieliger Aufwand nötig. Das Nordklang-Team sucht deshalb nach finanzieller Unterstützung für das Vorhaben. headtopics.com

Zwischen dem Kloster Marmoutier bei Tours, das der heilige Martin um 372 als Bischof von Tours gegründet hat, und dem Kloster St.Gallen bestand schon zur Zeit des Mittelalters ein reger freundschaftlicher Austausch. Der Martinstag (11. November) wurde in der St.Galler Liturgie stets gefeiert, und es finden sich zahlreiche Stundengebetsgesänge zum Martinstag in St.Galler Handschriften.

Die Ausstellung ist noch an folgenden Tagen geöffnet, der Künstler ist anwesend: Freitag, 27. Oktober, 12 bis 19 Uhr, Samstag, 28. Oktober, 12 bis 19 Uhr: Um 15 Uhr zeigt Roland Brauchli eigene Künstlerbücher und solche, die in Kollaboration mit anderen Kunstschaffenden entstanden sind. Sonntag, 29. Oktober, 11 bis 16 Uhr:Am Freitag, 27. Oktober, findet in der St.Galler Grabenhalle die zweite Ausgabe von «Grabepunk» statt. Das Punkfest wird von der St. headtopics.com

