Aktuelle Entwicklungen auf dem Schweizer Aktienmarkt

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im frühen Handel fester. Sollten die Anschlusskäufe einsetzen und diese anhalten, könnte dem SMI eine klar positive Wochenbilanz bevorstehen. Mangels Impulsen könnte das Geschäft allerdings in ruhigen Bahnen verlaufen, heisst es am Markt. Zuletzt war die Stimmung wieder etwas gemischter. Denn einerseits hat die Freude auf ein Weihnachtsrally nach enttäuschenden US-Unternehmensergebnissen einen Dämpfer erhalten.

Anderseits aber untermauerten schwache US-Konjunkturdaten die Hoffnung auf ein Ende des Zinszyklus in den USA. «Die Daten zeigen, der US-Wirtschaft könnte eine weiche Landung gelingen», sagt ein Händle

CASHCH: Schweizer Aktienmarkt schließt schwächerDer Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag nach einem Verlauf in einer relativ engen Bandbreite schwächer geschlossen. Nach den jüngsten Gewinnen hätten die Marktteilnehmer eine Verschnaufpause eingelegt und es sei zu moderaten Gewinnmitnahmen gekommen, hiess es am Markt. Bislang hatte der SMI im Wochenverlauf um mehr als 150 Punkte zugelegt. «Das muss erst verdaut werden», sagte ein Händler.

SWİSSITMAGAZİNE: Sicherheitslücken in der Schweizer Ladeinfrastruktur für ElektromobilitätDas Nationales Testinstitut für Cybersicherheit hat die Schweizer Ladeinfrastruktur für Elektromobilität einer Sicherheitsanalyse unterzogen, und dabei zum Teil schwerwiegende Sicherheitslücken gefunden.

20MİN: Die beliebtesten Reiseziele der Schweizer für das kommende JahrDie Buchungsplattform Booking.com hat die zehn beliebtesten Destinationen der Schweizerinnen und Schweizer für das kommende Jahr vorgestellt. München belegt den 10. Platz.

SRFNEWS: Macron respektiert Schweizer Neutralität und hofft auf verstärkte VerteidigungskooperationDer französische Präsident Emanuel Macron respektiert die Schweizer Neutralität in der Frage der verweigerten Wiederausfuhr von Kriegsmaterial zugunsten der Ukraine. Gleichzeitig gab er an der Medienkonferenz seiner Hoffnung auf eine verstärkte Verteidigungskooperation der Schweiz mit der NATO und der Schweiz Ausdruck.

SWİSSİNFO_DE: Henry Ferguson bringt sein Wissen um die Schweizer Demokratie in die Unabhängigkeitsdebatte in Schottland einUnser Demokratiekorrespondent besuchte den Wirtschaftsprüfer Henry Ferguson. Er bringt sein Wissen um die Schweizer Demokratie in die aktuelle Unabhängigkeitsdebatte in Schottland ein.

PRESSEPORTAL_CH: Professorin Inge Herrmann wird an der Universitätsklinik Balgrist und der Universität Zürich berufenDie Universitätsklinik Balgrist und die Universität Zürich haben Professorin Inge Herrmann in ihr akademisches Team berufen. Inge Herrmann ist eine führende Expertin auf dem Gebiet der Medizintechnologie. Sie war bisher als Professorin an der ETH Zürich und an der Empa tätig, wo sie auch weiterhin Aufgaben in Forschung und Lehre wahrnimmt. Am Balgrist hat Herrmann das Ingenuity Lab gegründet, das auf innovative Entwicklungen in den Bereichen medizinische Materialien und Technologien spezialisiert ist mit dem Ziel der Anwendung in der orthopädischen Weichteilforschung. Das Ingenuity Lab wird innovative Forschung und Entwicklung in den Bereichen Materialien, diagnostische Geräte und therapeutische Anwendungen in der Orthopädie vorantreiben. Unter anderem arbeitet das Team an neuen Gewebeklebetechnologien für minimal-invasive und roboter-gestützte Chirurgie. Mit Hilfe von chirurgischen Klebstoffen mit integrierten Sensoren sollen Infektionen und andere Komplikationen frühzeitig erkannt werden.

