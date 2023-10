«Aktuell sind wir auch nur Menschen und einfach frustriert»

28.10.2023Die Schweizer Nati unterliegt Schweden 0:1. Inka Grings, Luana Bühler und Alisha Lehmann ist die Enttäuschung nach dem Spiel ins Gesicht geschrieben, denn gegen die Weltnummer 1 wäre mehr dringelegen.Die Schweizer Nati verliert das Nations-League-Spiel gegen Schweden 0:1 und ist damit das punkt- und torlose Schlusslicht in der Todesgruppe.

Auch Alisha Lehmann und Luana Bühler können im Interview mit blue Sport ihre Enttäuschung nicht verbergen. Die Hoffnung, dass es gegen Spanien mit dem Toreschiessen endlich wieder einmal klappt, die lebt aber.Luana Bühler: «Dass wir so ein Tor bekommen, das ärgert uns»

In etwa genau so. Wir haben uns viel vorgenommen. Sicherlich auch eine etwas offensivere Aufstellung gewählt, die vor allem in der ersten Halbzeit extrem gut aufging. Wir kriegen einfach den Ball nicht ins Tor. Wenn du dann schon mal in der Phase bist, dann musst du dir das Glück einfach noch intensiver erarbeiten. Auf der einen Seite ist das schon frustrierend. headtopics.com

Ja, sonst hätte sie vor allem auch nicht 90 Minuten gespielt, auch wenn ihr Tank zum Ende des Spiels sicherlich leer war. Aber wir wollten sie bewusst 90 Minuten bringen in einem Top-Spiel. Weil wir reden immer noch von jungen Spielerinnen, die wir entwickeln wollen. Und dann müssen sie auch über ihre Grenze hinausgehen. Und sie hat es prima angenommen und wie auch etwa Alayah Pilgrim (sie wurde in der 65. Minute ausgewechselt; A.d.Red.), ein verdammt gutes Spiel gemacht.

Wir haben es im Training ausprobiert. Sie ist eine sehr erfahrene Spielerin, die sehr viel kommuniziert. Dementsprechend haben wir das im Training auch mal getestet. Und das erschien uns gut. Auch souverän, weil sie die Position auch innehat und auch in ihrem Verein regelmässig spielt. Und von daher hat sie einfach auch einen sehr soliden und guten Job gemacht und wir sind zufrieden. headtopics.com

Weiterlesen:

bluenews_de »

Aktuelle News aus St.Gallen und UmgebungHier finden Sie aktuelle Nachrichten, Bilder und unterhaltsame Geschichten aus St.Gallen und den umliegenden Gemeinden. Die Kantonspolizei St.Gallen gibt Informationen zu semistationären Radaranlagen im Kanton bekannt, während die Stadtpolizei für die Standorte in der Stadt St.Gallen verantwortlich ist. Weiterlesen ⮕

Ehemaliger Cheftrainer der Schweizer Skirennfahrer spricht über seine Vergangenheit und aktuelle ThemenDer 84-jährige ehemalige Cheftrainer der Schweizer Skirennfahrer blickt zurück auf seine erfolgreiche und zuweilen auch wilde Vergangenheit im Skirennsport. Er äußert sich auch zu aktuellen Themen wie dem Design-Ärger um Marco Odermatts Helm oder die Chancen der Schweiz, die Olympischen Spiele 2030 ins Land zu holen. Weiterlesen ⮕

Aktuelle Nachrichten aus St.Gallen und UmgebungHier finden Sie aktuelle News, Bilder und unterhaltsame Geschichten aus St.Gallen und den umliegenden Gemeinden. Erfahren Sie mehr über den Film 'Die Geschichte vom orangeroten Heufalter' und das Eisstockschießen auf dem Kornhausplatz. Weiterlesen ⮕

Winterthur-Töss ZH: Heftiger Raserunfall – Schweizer (19) festgenommenAktuelle Polizeimeldungen - Polizeinachrichten Weiterlesen ⮕

Hurrikan Otis tötet 27 Menschen an der Westküste MexikosDer Hurrikan Otis hat an der Westküste Mexikos mindestens 27 Menschen getötet. Weitere vier Menschen werden noch vermisst. Der Sturm verursachte verheerende Schäden in Acapulco. Weiterlesen ⮕

Treuer Begleiter: Assistenzhunde geben ihren Menschen Sicherheit und Selbständigkeit zurückNicole Ruffner, eine Assistenzhundetrainerin, erzählt von ihrer Herzensaufgabe, Menschen mit Beeinträchtigungen im Alltag zu unterstützen. Hunde leisten erstaunliche Dinge und geben ihren Besitzern Sicherheit und Selbständigkeit zurück. Weiterlesen ⮕