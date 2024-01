Aktivitäten und Gedächtnisleistung im Alter

Aktivitäten spielen eine entscheidende Rolle für das Wohlbefinden und die Lebensqualität im Alter. Ein aktives Leben trägt dazu bei, die Gedächtnisleistung älterer Menschen zu erhalten. Dieser Befund geht aus dem neusten Teilbericht des Schweizer Altersmonitors hervor. Anlässlich des 1. Nationalen Alterskongress in Biel hat Pro Senectute Schweiz die Resultate einer repräsentativen Umfrage der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) und der Universität Genf publiziert.

Der vierte Teilbericht des Schweizer Altersmonitors untersucht den Zusammenhang von Freizeitaktivitäten und kognitiver Leistungsfähigkeit im Alter. Diese umfasst die Fähigkeit zu lernen, Sprache zu gebrauchen und sich zu erinnern. Die Untersuchung zeigt: Freizeitaktivitäten sind wichtig, um die Gedächtnisleistung im Alter zu erhalten.Freizeitaktivitäten sind im Alter weit verbreitet und oft über das gesamte Leben hinweg beständig. Das gilt besonders für körperliche, soziale und intellektuelle Aktivitäten (vg





presseportal_ch » / 🏆 6. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die Rolle der IT-Führungskräfte in der Digitalen TransformationDie Rolle der IT-Führungskräfte und ihrer Abteilungen in der Digitalen Transformation wird diskutiert. Eine Citrix-Untersuchung zeigt, dass der CIO immer wichtiger für die Ausgestaltung der Business-Strategie wird.

Herkunft: SwissITMagazine - 🏆 15. / 65 Weiterlesen »

Das Loslassen im AlterEin Artikel über die Freude des Loslassens im Alter und die neuen Entscheidungsspielräume, die sich dadurch eröffnen.

Herkunft: Wochenzeitung - 🏆 21. / 63 Weiterlesen »

Zahl der AHV-Rentner und AHV-Kinderrenten in der Schweiz steigtDie Zahl der AHV-Rentner steigt in der Schweiz seit Jahren – und noch stärker steigt die Zahl der AHV-Kinderrenten. Wer ins AHV-Alter kommt und noch minderjährige Kinder oder solche unter 25 hat, die in Ausbildung sind, bekommt pro Kind eine Rente. Zwischen 2010 und 2022 ist die Zahl der AHV-Hauptrenten um 26 Prozent gestiegen, von 1,98 auf 2,51 Millionen. In der gleichen Zeit stieg die Zahl der Kinderrenten um 60 Prozent, von 19’575 auf 31’247. Die Diskussion um die Kinderrenten wird wohl auch in der Abstimmungsdebatte um die 13. AHV-Rente noch zu reden geben. Vaterschaft im fortgeschrittenen Alter Der Grund: Immer öfter werden Männer im fortgeschrittenen Alter nochmals Vater. «Das Durchschnittsalter der Eltern bei der Geburt ihrer Kinder steigt», sagt Ann Barbara Bauer vom Bundesamt für Sozialversicherungen. Während es bei Frauen eine natürliche Schranke gibt – irgendwann zwischen 40 und 50 – können Männer bis ins hohe Alter Vater werden. Das spiegelt sich in der AHV-Statistik

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Architektur als Erweiterung des KörpersAnupama Kundoo spricht über die Bedeutung von Architektur in einer Welt der Krisen und betont die Rolle der Empathie in der Gestaltung von Räumen.

Herkunft: Wochenzeitung - 🏆 21. / 63 Weiterlesen »

Bienen stellen Futter für ihre Darmbakterien selbst herNeuste Messungen zeigen, dass Bienen in der Lage sind, Säuren zu produzieren. Dieser neu entdeckte Mechanismus könnte bei der Anfälligkeit der fragilen Nutztiere gegenüber dem Klimawandel, Pflanzenschutzmitteln oder neuen Krankheitserregern eine Rolle spielen.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Hanfprodukte als Appetitanreger und ihre Wirkungsweise auf EssstörungenHanfprodukte als Appetitanreger sind zumindest unter Experten und Konsumenten praktisch ein alter Hut, aber so richtig verstanden ist die Wirkungsweise der Cannabinoide wissenschaftlich aktuell bislang nicht. Wer an Magersucht und einer Anorexie leidet, wird in Zeiten der Legalisierung und Verfügbarkeit von Cannabis auf Rezept trotzdem zugreifen und ausprobieren, was vielen Menschen seit Urzeiten gut geholfen hat.

Herkunft: hanfmagazin - 🏆 31. / 55 Weiterlesen »