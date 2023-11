Aktienmärkte in den USA profitieren von günstigen Inflationsdaten

Die Aktienmärkte in den USA haben auch am Mittwoch noch von den günstigen Inflationsdaten profitiert, allerdings weniger stark als am Tag davor, als die Daten veröffentlicht wurden. Nach positiven Überraschungen bei den jüngsten Konjunkturdaten setzten die Anleger erneut auf baldige Zinssenkungen der US-Notenbank Fed. Am Donnerstag blicken die Investoren auf die US-Aussenhandelspreise, die Daten zur Produktion in der US-Industrie sowie die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe.

Den Experten zufolge dürften sie auf eine leichte Abschwächung der Wirtschaft hindeuten. Die Anleger hoffen, dass solche Signale die Fed zu baldigen Zinssenkungen bewegt

FİNEWS_CH: PWC drängt in der Schweiz an die Spitze – und hofft auf die UBSDas vergangene Geschäftsjahr ist für PWC so gut ausgefallen, dass sich die Beratungsfirma in der Schweiz nun in der Spitzenposition sieht. Dabei hat die Finanzbranche eine wichtige Rolle gespielt, sagt Managing Partner Gustav Baldinger zu finews.ch. ...

FUW_NEWS: Russlands Angriff auf die Ukraine und die Gefahr des nuklearen NihilismusMeinung: Vorbereitung auf eine atomare Eskalation durch Russland: Das Risiko, dass Russlands Ungemach in der Ukraine in nuklearen Nihilismus ausarten könnte, ist nicht gleich null. Deshalb müssen die USA vorsorglich ihre Optionen prüfen.

FİNEWS_CH: Beat Wittmann: «Was die Schweiz für die UBS tun muss»«Es ist höchste Zeit, dass die Schweiz Mut zeigt und Strukturreformen insbesondere im Bankensektor in Angriff nimmt», schreibt der Finanzexperte Beat Wittmann. Die heutigen Missstände und Verluste seien zu einem grossen Teil das Ergebnis der Abschottung der Schweiz seit den ...

PRESSEPORTAL_CH: Chinesischer Präsident Xi Jinping in den USA herzlich empfangenDer chinesische Präsident Xi Jinping wurde von US-Beamten am Flughafen herzlich empfangen, nachdem er am Dienstag in San Francisco zu einem Gipfeltreffen mit US-Präsident Joe Biden und dem 30. APEC- Wirtschaft sgipfel eingetroffen war.

FUW_NEWS: Preiswachstum in den USA stagniertAnalyse zur Teuerung in Amerika: Schwächere US-Inflation lässt Anleger jubeln: Das Preiswachstum in der weltgrössten Volkswirtschaft stagniert im Monatsvergleich. Die US-Notenbank könnte so am Ende ihrer Zinserhöhungen angekommen sein.

TAGESANZEİGER: Richter am Supreme Court der USA verschweigt luxuriösen LebensstilNachdem mehrere Richter luxuriöse Geschenke verschwiegen haben, gibt sich die höchste Justizinstanz der USA einen Verhaltenskodex. Das sei nutzlos, sagen Kritiker.

