Aktien aus der Schweiz: Profis ratlos über Kursflaute

Der Durchhänger bei vielen Aktien aus der Schweiz macht selbst Profis ratlos. Der cash Insider mit zwei möglichen Erklärungen für die Kursflaute. - Und: Droht Mobilezone gar eine Dividendenkürzung?Es überrascht mich schon sehr, wie wenig es brauchte, damit sich die Stimmung an den Aktienmärkten grundlegend aufhellt. Begegnete man bis vor wenigen Wochen selbst erfreulichen Nachrichten teils mit erheblichen Verlusten, werden neuerdings selbst wenig verhaltene Nachrichten mit Gewinnen belohnt.

Von einem Extrem ins andere, so scheint es. Wie schnell und wie heftig der Stimmungsumschwung daherkommt, veranschaulicht das viel beachtete Put-Call-Verhältnis. Überwogen an der amerikanischen Leitbörse noch bis vor etwa zehn Tagen die Put-Options-Käufe klar, feiern Call-Optionen seither ein imposantes Comeback. In der Folge fiel das Put-Call-Verhältnis innerhalb weniger Tage von 1,18 auf 0,4





