Aktie der Trump Media & Technology Group: Spekulatives Investment

Die Aktie der Trump Media & Technology Group wird seit einer Woche an der Börse gehandelt. Zeit für eine Zwischenbilanz: Das Papier von Ex-Präsident Donald Trump ist nichts fürs schwache Nerven.Die Achterbahnfahrt geht weiter. Am Dienstag legte die Aktie des Medienunternehmens von Ex-Präsident Donald Trump wieder an Wert zu, nachdem sie am Montag mehr als 20 Prozent verloren hatte. Eine Woche nach dem Börsengang zeichnet sich ab: Das Papier ist ein spekulatives Investment.

Den Doktorierenden und Postdoktorierenden an der Universität Basel gehe es schlecht, sagt die für den sogenannten Mittelbau zuständige Gewerkschaft. Verbesserungen der Bedingungen habe das Rektorat vertagt. Nun will sich der VPOD mit einem Brief direkt an Uni-Rektorin Andreas Schenker-Wicki richten.

