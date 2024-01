Airpods Pro: Mein Gehörschutz für Konzerte

Mein Vorsatz für 2024 und darüber hinaus ist, meine Ohren zu schonen und nie wieder ohne meine Airpods Pro (im Test) auf Konzerte zu gehen. Das klingt zunächst vielleicht albern und Sie werden möglicherweise denken: „Hä, will der seine eigene Musik hören, oder was?“, aber weit gefehlt. Die Airpods Pro helfen mir dabei, mich noch besser auf Konzerte einlassen zu können und dabei mein Gehör nicht durch brutale Lautstärken zu strapazieren. Lesetipp: Airpods Pro 2 vs.

Airpods Pro – Das ist der Unterschied Gehörschutz dank Transparenz Das Geheimnis liegt in der aktiven Geräuschunterdrückung (ANC) bzw. streng genommen im dazugehörigen Transparenzmodus. In der Regel dient er natürlich dazu, die Geräuschunterdrückung zeitweise auszuhebeln und Umgebungsgeräusche durch die Kopfhörer direkt ins Ohr zu leiten. Nützlich ist das beispielsweise bei Informationsansagen im öffentlichen Raum oder auch beim Einkaufen an der Kasse, wenn man die Airpods für diese kurze Interaktion nicht aus dem Ohr nehmen und ins Ladecase fummeln möcht





macwelt » / 🏆 35. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Pro-Palästina-Demo in Basel: Was ist zu erwarten?Aus der ganzen Schweiz werden am Samstag mehrere Tausend Demonstranten zur nationalen Pro-Palästina-Demo erwartet. Die Demo polarisiert bereits seit Tagen: In den Medien distanzieren sich Diverse von den. Andere befürchten Eskalationen und Ausschreitungen. Die Organisatoren, der Dachverband Palästina–Schweiz, betonen am Freitag auf Anfrage dieser Zeitung, dass man Gewalt oder Antisemitismus nicht dulde und die Einhaltung der Richtlinien mit einem Careteam sicherstelle. Der Demo-Zug wird sich nicht direkt durch die Innenstadt bewegen – laut den Organisatoren hat man auf Wunsch der Basler Polizei davon abgesehen. Mediensprecher Rooven Brucker sagt, die Route sei mit den Gesuchstellenden abgesprochen.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Worauf ich mich 2024 am meisten von Apple freuen würdeIn den vergangenen zwölf Monaten kam so viel Neues aus Cupertino, wo soll man da nur anfangen? Große Software-Updates mit großartigen Features und jede Menge neue Hardware, dass das Portemonnaie vor Angst zu zittern anfängt. In diesem Jahr war wirklich für jeden Apple-Fan etwas dabei. Auch wenn meine Kollegin ein langweiliges Jahr 2024 für den Mac prophezeit, fallen mir passend zur Jahreszeit dennoch ein paar Wünsche ein, die ich an den Apple-Santa richten möchte. Worauf ich mich 2024 am meisten von Apple freuen würde. Apple Vision Pro Seit dem Sommer las mal häufig, die Vision Pro – Apples Mixed Reality Headset – sei Tim Cooks großes Vermächtnis an Apple. Ob dem wirklich so ist, können wir wohl mit absoluter Gewissheit erst in ein paar Jahren sagen. Sicher ist jedoch, dass der aktuelle Apple-CEO nicht mehr allzu viele Gelegenheiten hat, ein Produkt mit so großem Potenzial wie die Vision Pro unter seiner Führung herauszubringen. Alle, die bereits das Vergnügen hatten, die Brille mal selbst tragen zu dürfen, sind absolut begeistert

Herkunft: macwelt - 🏆 35. / 53 Weiterlesen »

12. Januar 2024: Die Nachrichten des Tages im ÜberblickLuftangriffe gegen Huthi-Rebellen | Odermatt für einmal geschlagen | Trump benutzt Prozess für Wahlkampf | 13. AHV-Rente spaltet SVP | Aufregung um Pro-Palästina-Demo

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Apple präsentiert beeindruckendes Mixed-Reality-HeadsetApple hat auf der WWDC 2023 sein neues Mixed-Reality-Headset, die Vision Pro, vorgestellt. Das beeindruckende Produkt wird Anfang 2024 auf den Markt kommen und verspricht ein herausragendes Benutzererlebnis.

Herkunft: macwelt - 🏆 35. / 53 Weiterlesen »

Kampagnenbudgets für AHV-Rente und Renteninitiative offengelegtDie Höhe der Budgets für die Pro- und Gegenkampagnen zur 13. AHV-Rente und Renteninitiative wurden erstmals offengelegt. Das Transparenz-Gesetz verlangt die Offenlegung der Kampagnenbudgets.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Verzicht auf Pflanzenschutzmittel beeinträchtigt Wirtschaftlichkeit im RapsanbauIm Projekt PestiRed versuchen Schweizer Ackerbaubetriebe, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (PSM) zu reduzieren. Anhand der Daten der ersten zwei Erntejahre 2020 und 2021 haben Forschende von Agroscope untersucht, ob der Anbau von Weizen und Raps trotz PSM-Verzicht wirtschaftlich sein kann. Beim Rapsanbau reduzierte der Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel die Wirtschaftlichkeit pro Parzelle um durchschnittlich 34 Prozent.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »