Air Greenland sucht nach einem Mittelstreckenjet

Die grönländische Airline betreibt De Havilland Canada Dash 8 und einen Airbus A330-800. Was fehlt, ist ein Mittelstreckenflugzeug. Nun schaut Air Greenland sich um.Dash-8-Flotte von Air Greenland: Die Fluglinie will auch einen Mittelstreckenjet.

Grönland ist die größte Insel der Erde und gleichzeitig das Land mit der geringsten Bevölkerungsdichte weltweit. In Grönland, das formal zu Dänemark gehört, leben nur 56.000 Menschen. Mittlerweile kommen aber rund 30.000 Touristinnen und Touristen pro Jahr. Weil es aufgrund der klimatischen Bedingungen kein ausgebautes Straßennetz gibt, spielen der Schiffs- und Luftverkehr eine entscheidende Rolle.

Air Greenland ist die einzige Fluggesellschaft des Landes. Wegen der speziellen klimatischen Bedingungen hat die kleine Fluggesellschaft eine vielfältige Flotte: Air Greenland betreibt fünf Helikopter, einen Businessjet, acht Turboprop-Regionalflugzeuge vom Typ De Havilland Canada Dash 8-200 und traditionell immer einen größeren Jet. In der Vergangenheit waren das eine Boeing 757 und im Anschluss. headtopics.com

Der Flottenausbau ist eng verknüpft mit drei neuen Flughäfen, die ab Ende des kommenden Jahres auf Grönland sukzessive eröffnet werden sollen. 2026 geht voraussichtlich der neue Airport in Ilulissat ans Netz. «Wir gehen davon aus, dass es eine Nachfrage nach direkten Sommerflügen zwischen Ilulissat und Kopenhagen geben wird», so Søe weiter. Spätestens dann benötigt die Airline eine weitere Maschine.

Zum anderen hat die Fluggesellschaft eine Kooperation mit Canadian North geschlossen. Mit der Vereinbarung wird es ab Anfang 2024 auch möglich sein, ein Anschlussticket zwischen Nuuk auf Grönland und Kanadas Hauptstadt Ottawa zu kaufen. headtopics.com

