«AI Yearbook» von Epik - Diese KI-Bildern befeuern unsere 90er-Nostalgie

Besuch beim digitalen KarikaturistenWer sich selbst als 90er-Teenie am Ende der Highschool sehen möchte, lädt Epik runter und acht bis zwölf Selfies hoch, gibt das Geschlecht an, zahlt eine Gebühr und erhält schliesslich 60 verschiedene Varianten des eigenen Selbst.

Die App Epik Box aufklappen Box zuklappen Epik wird als «all in one photo editing app» beworben. Neben der «AI Yearbook»-Funktion bietet Epik eine Vielzahl weiterer Möglichkeiten, um Selfies und Fotos des eigenen Gesichts zu bearbeiten. Nutzende der App können ihr Gesicht schmaler, strahlender, markanter erscheinen lassen oder ihm verschiedene Frisuren aufsetzen.

Aus Sicht der Nutzenden ist Epik die digitale Version eines Karikaturisten: Man liefert das eigene Gesicht als Arbeitsmaterial. Man wartet, während sich eine unsichtbare Magie vollzieht. Und bestaunt schliesslich das Ergebnis: eine fiktive Version des eigenen Ich – verfremdet, aber doch man selbst. Beide, die App Epik und der Karikaturist, lassen sich für ihre Dienste bezahlen.

Die Bilderwelt, die wir selbst produzieren, überblendet sich zunehmend mit der realen Welt. Autor: Estelle Blaschke Professorin für Fotografische Medien Die von Epik erstellten Bilder zeigten den Nutzenden «immer idealisierte, einem Bildalgorithmus folgende Varianten von sich», so Blaschke. Als weitere Gründe für den Erfolg der Bilder nennt sie zum einen die prädigitale Ästhetik der 1990er-Jahre, die sich gut nostalgisch verklären lasse.

