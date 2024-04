AGCO und Trimble schließen Joint-Venture-Transaktion ab

Führende Agrartechnologie schafft eine branchenführende, flottenübergreifende Präzisionslandwirtschaftsplattform für Landwirte auf der ganzen Welt AGCO Corporation (NYSE: AGCO) und Trimble (Nasdaq: TRMB) gaben heute den Abschluss ihrer Joint-Venture-Transaktion (JV) bekannt.

Das Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen PTx Trimble vereint die Präzisionslandwirtschaftssparte von Trimble und JCA Technologies von AGCO zu einem neuen Unternehmen, das Landwirte mit werksseitig installierten und nachgerüsteten Anwendungen auf dem Markt für Präzisionslandwirtschaft in gemischten Flotten besser bedienen wird. AGCO hat eine 85%ige Beteiligung an PTx Trimble erworben, und Trimble wird einen Anteil von 15% halten. Künftig wird das PTx Trimble JV in den AGCO-Abschluss konsolidier

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



presseportal_ch / 🏆 6. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Sun Express fliegt mit Electra Airways - Flüge von Varna und Burgas nach DeutschlandDas Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines, und Electra Airways, eine Charterfluggesellschaft mit Sitz in Sofia, haben am 7. März im Rahmen der

Herkunft: aeroTELEGRAPH - 🏆 39. / 51 Weiterlesen »

Mit Glasfaser Welten überbrücken: ZHUANG Dan von YOFC über bahnbrechende Konnektivität für das...Barcelona, Spanien, 7. März 2024 (ots/PRNewswire) - Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company („YOFC'), ein weltweit führender Anbieter von Glasfaserkabeln...

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

AG&P LNG erwirbt 49 % der Anteile am fertig gestellten Cai Mep LNG-Terminal in Südvietnam, das von der Hai...Singapur, 8. März 2024 (ots/PRNewswire) - Bekanntgabe einer strategischen Partnerschaft zwischen AG&P LNG und Hai Linh Company Limited zur Gründung eines Joint Ventures für...

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

«Mein erster Softwareentwickler putzte in meiner Stammbeiz die Pfannen»Wie Beat Bussmann vor über 35 Jahren seine Software-Fima Opacc aufbaute, und wie sie zu einer der grössten der Schweiz wurde, erzählt er Moderator Nik Hartmann in der neusten Folge des Podcasts «KMUStorys» des Swiss Venture Club (SVC).

Herkunft: fm1today - 🏆 34. / 53 Weiterlesen »

Andere Kantone haben längst eine Einheitspolizei: Welche Erfahrungen sie gemacht habenDie Aargauer Politik streitet über die Einheitspolizei. Andere Kantone haben ihr duales Polizeisystem längst vereinheitlicht. Wie verlief die Diskussion anderswo? Ein Blick in die Kantone Thurgau, Bern, Luzern und Zürich.

Herkunft: CH_Wochenende - 🏆 44. / 51 Weiterlesen »

Steuertelefon und Livestream: Haben Sie noch Fragen zu Ihrer Steuererklärung?Expertinnen und Experten von Treuhand Suisse stehen unseren Leserinnen und Lesern telefonisch und online via Livestream zur Verfügung.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »